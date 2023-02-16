Литва прекратила взаимодействие по пропуску транспорта с Белоруссией

9 февраля власти Польши заявили о закрытии погранперехода с Белоруссией в Бобровниках. Тогда министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский сообщил, что власти приняли во внимание важные интересы государственной безопасности и решили приостановить движение через границу до дальнейшего уведомления.