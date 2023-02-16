Литва прекратила взаимодействие по пропуску транспорта с Белоруссией
Служба охраны государственной границы Литвы уведомила пограничный комитет Белоруссии о прекращении бесперебойного потока транспорта через границу стран. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.
«Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска», – говорится в сообщении.
Причины такого решения литовская служба охраны не указала. Соглашение между странами действовало с 4 ноября 2019 г.
15 февраля представители таможни Литвы https://t.me/gpkgovby/2833 уведомление белорусской стороне о прекращении движения грузового железнодорожного транспорта через пункт пропуска Стасилос. По информации пресс-службы погранкомитета Белоруссии, возобновление движения грузов планируется после установки системы рентгеновского контроля.
9 февраля власти Польши заявили о закрытии погранперехода с Белоруссией в Бобровниках. Тогда министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский сообщил, что власти приняли во внимание важные интересы государственной безопасности и решили приостановить движение через границу до дальнейшего уведомления.