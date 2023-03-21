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Экономика

Минпромторг опроверг сообщения о запрете импорта пластиковых изделий

Ведомости

Министерство промышленности и торговли России не собирается запрещать импорт товаров из пластика, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Минпромторг работает над ограничением оборота пластиковых изделий для снижения вреда экологии, пояснили в ведомстве.

«Минпромторг России проводит работу по ограничению (не по запрету) оборота пластиковых изделий (упаковки, посуды, предметов гигиены) с целью снижения вреда, наносимого экологии при их утилизации. <...> При этом речи о запрете импортных поставок или запрете производства не идет. Необходимо отметить, что именно ограничение оборота на те или иные виды упаковки будет влиять на потребность в импорте пластиковой упаковки в силу рыночных факторов, то есть произойдет снижение спроса на подобную продукцию внутри страны», – сообщили в ведомстве.

Ранее по теме: «Известия»: Минпромторг предложил запретить импорт 28 товаров из пластика

Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что Минпромторг предложил запретить поставки 28 товаров из пластика в Россию, в том числе одноразовой посуды, ватных палочек, пакетов и пластиковых контейнеров.

Сообщалось также, что Минпромторг изучает возможность ограничить объем выпуска и оборота этой продукции внутри России. Уточнялось, что пластиковые товары предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева. В ведомстве подчеркнули, что стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной, в том числе для выпуска социально значимых продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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