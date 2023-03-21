Минпромторг опроверг сообщения о запрете импорта пластиковых изделий

«Минпромторг России проводит работу по ограничению (не по запрету) оборота пластиковых изделий (упаковки, посуды, предметов гигиены) с целью снижения вреда, наносимого экологии при их утилизации. <...> При этом речи о запрете импортных поставок или запрете производства не идет. Необходимо отметить, что именно ограничение оборота на те или иные виды упаковки будет влиять на потребность в импорте пластиковой упаковки в силу рыночных факторов, то есть произойдет снижение спроса на подобную продукцию внутри страны», – сообщили в ведомстве.