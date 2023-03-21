Минпромторг опроверг сообщения о запрете импорта пластиковых изделий
Министерство промышленности и торговли России не собирается запрещать импорт товаров из пластика, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Минпромторг работает над ограничением оборота пластиковых изделий для снижения вреда экологии, пояснили в ведомстве.
«Минпромторг России проводит работу по ограничению (не по запрету) оборота пластиковых изделий (упаковки, посуды, предметов гигиены) с целью снижения вреда, наносимого экологии при их утилизации. <...> При этом речи о запрете импортных поставок или запрете производства не идет. Необходимо отметить, что именно ограничение оборота на те или иные виды упаковки будет влиять на потребность в импорте пластиковой упаковки в силу рыночных факторов, то есть произойдет снижение спроса на подобную продукцию внутри страны», – сообщили в ведомстве.
Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что Минпромторг предложил запретить поставки 28 товаров из пластика в Россию, в том числе одноразовой посуды, ватных палочек, пакетов и пластиковых контейнеров.
Сообщалось также, что Минпромторг изучает возможность ограничить объем выпуска и оборота этой продукции внутри России. Уточнялось, что пластиковые товары предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева. В ведомстве подчеркнули, что стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной, в том числе для выпуска социально значимых продуктов.