Новак сообщил о продлении добровольного сокращения добычи нефти до июня

Новак добавил, что Россия в скором времени достигнет целевого показателя по сокращению добычи. В феврале Новак заявил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки. По его словам, данный шаг будет способствовать восстановлению рыночных отношений. В том же месяце вице-премьер говорил, что риски снижения добычи нефти в России в 2023 г. сохраняются, правительство в ближайшее время их оценит.