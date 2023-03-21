Новак сообщил о продлении добровольного сокращения добычи нефти до июня
Решение России о добровольном сокращении добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки будет действовать до июня включительно, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.
«В соответствии с текущей ситуацией на рынке, решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 000 баррелей в сутки будет действовать до июня 2023 включительно», – сказал он.
Новак добавил, что Россия в скором времени достигнет целевого показателя по сокращению добычи. В феврале Новак заявил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки. По его словам, данный шаг будет способствовать восстановлению рыночных отношений. В том же месяце вице-премьер говорил, что риски снижения добычи нефти в России в 2023 г. сохраняются, правительство в ближайшее время их оценит.
Ранее он отмечал, что несмотря на введенное эмбарго в январе Россия смогла сохранить уровень добычи нефти на уровне ноября – декабря 2022 г., она составила примерно 9,8-9,9 млн барр./сутки. По словам вице-премьера, российская нефтяная отрасль продолжит работать стабильно.
С 5 декабря 2022 г. действует введенный странами «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Евросоюзом (ЕС) потолок цен на нефть. Он установлен на уровне $60/барр.
Позже они установили ограничение экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например, дизель) на уровне $100/барр., а на более дешевые (мазут) – на уровне $45/барр., ограничения вступили в силу одновременно с запретом морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС 5 февраля.
В ответ на эти ограничения президент России Владимир Путин 27 декабря 2022 г. подписал указ об ответных мерах, согласно которому Россия не будет поставлять нефть, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Документ вступил в силу 1 февраля.