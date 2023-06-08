Собянин: в Москве появятся центры инноваций и импортозамещения

В конце мая Собянин сообщил, что в Москве снизили минимальную ставку аренды для компаний, которые будут инвестировать в ремонт спортивных объектов. Ставку аренды планируют снизить на 25%. Если раньше стоимость годовой аренды 1 кв. м составляла 6600 руб., то с учетом изменений она достигнет 5000 руб. Срок льготной аренды – 25 лет. Два года у инвестора будет для проведения капремонта.