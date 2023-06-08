Собянин: в Москве появятся центры инноваций и импортозамещения
Московские власти одобрили проекты строительства пяти объектов в городе, в числе которых центры инноваций и импортозамещения и логистический парк, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
В их числе: центр подготовки сборных команд России по баскетболу в поселении Кокошкино, логистический парк в Молжаниновском районе, детский сад в районе Царицыно, центры инноваций и импортозамещения в поселении Рязановское, перечислил мэр.
Благодаря их строительству в городе появятся больше 500 новых рабочих мест. Общая площадь объектов составит 44 600 кв. м. Собянин пояснил, что проекты будут реализованы за счет инвестиций девелоперов в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Инвесторы вкладывают деньги в строительство жилья, социальных объектов, промышленных и др., а город, в свою очередь, предоставляет им льготы.
В конце мая Собянин сообщил, что в Москве снизили минимальную ставку аренды для компаний, которые будут инвестировать в ремонт спортивных объектов. Ставку аренды планируют снизить на 25%. Если раньше стоимость годовой аренды 1 кв. м составляла 6600 руб., то с учетом изменений она достигнет 5000 руб. Срок льготной аренды – 25 лет. Два года у инвестора будет для проведения капремонта.
Собянин напомнил, что право аренды разыгрывается на торгах, победитель которых должен использовать помещение под спортивную деятельность и сделать там ремонт или реконструкцию за собственный счет. По его информации, первый договор на новых условиях уже заключили.