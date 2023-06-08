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Собянин: в Москве появятся центры инноваций и импортозамещения

Ведомости

Московские власти одобрили проекты строительства пяти объектов в городе, в числе которых центры инноваций и импортозамещения и логистический парк, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

В их числе: центр подготовки сборных команд России по баскетболу в поселении Кокошкино, логистический парк в Молжаниновском районе, детский сад в районе Царицыно, центры инноваций и импортозамещения в поселении Рязановское, перечислил мэр.

Благодаря их строительству в городе появятся больше 500 новых рабочих мест. Общая площадь объектов составит 44 600 кв. м. Собянин пояснил, что проекты будут реализованы за счет инвестиций девелоперов в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Инвесторы вкладывают деньги в строительство жилья, социальных объектов, промышленных и др., а город, в свою очередь, предоставляет им льготы.

В конце мая Собянин сообщил, что в Москве снизили минимальную ставку аренды для компаний, которые будут инвестировать в ремонт спортивных объектов. Ставку аренды планируют снизить на 25%. Если раньше стоимость годовой аренды 1 кв. м составляла 6600 руб., то с учетом изменений она достигнет 5000 руб. Срок льготной аренды – 25 лет. Два года у инвестора будет для проведения капремонта.

Собянин напомнил, что право аренды разыгрывается на торгах, победитель которых должен использовать помещение под спортивную деятельность и сделать там ремонт или реконструкцию за собственный счет. По его информации, первый договор на новых условиях уже заключили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных