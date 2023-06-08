Новак сообщил о росте экспорта нефти в Индию в 19 раз

Политик также привел данные по поставкам в Китай: экспорт трубопроводного газа в КНР увеличился в полтора раза и составил по итогам 2022 г. 15,4 млрд куб. м. Экспорт СПГ за указанный период достиг 6 млн т, рост по сравнению с 2021 г. составил 35,2%. «На четверть увеличен экспорт угля (до 67,1 млн т) и на 28 % – российской нефти (до 89 млн т). В Китай экспортированы рекордные 4,7 млрд кВтч электроэнергии», – отметил Новак