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Экономика

Новак сообщил о росте экспорта нефти в Индию в 19 раз

Ведомости

Россия в прошлом году по сравнению с 2021 г. нарастила поставки нефти в Индию в 19 раз – до 41 млн т, нефтепродуктов – в два раза до 6,2 млн т, сообщил вице-премьер России Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

Как отметил политик, Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в Китай и на первом месте по отгрузке нефти в Индию. Новак добавил, что Россия занимает второе место по поставкам трубопроводного газа и четвертое - по объему экспорта СПГ в Китай.

«По сравнению с 2021 г. поставки нефти в Индию в прошлом году увеличились в 19 раз до 41 млн т, а угля – в 3 раза до 20 млн т. Экспорт нефтепродуктов в Индию за 2022 г. достиг уровня 6,2 млн т (в 2021 г. – 3,1 млн т)», – написал он.

Политик также привел данные по поставкам в Китай: экспорт трубопроводного газа в КНР увеличился в полтора раза и составил по итогам 2022 г. 15,4 млрд куб. м. Экспорт СПГ за указанный период достиг 6 млн т, рост по сравнению с 2021 г. составил 35,2%. «На четверть увеличен экспорт угля (до 67,1 млн т) и на 28 % – российской нефти (до 89 млн т). В Китай экспортированы рекордные 4,7 млрд кВтч электроэнергии», – отметил Новак

В 2023 г., по словам политика, такая тенденция продолжится.

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В апреле «Ведомости» со ссылкой на данные Kpler писали, что российские нефтекомпании в марте 2023 г. увеличили экспорт нефти в Индию в 4,6 раза в сравнении с мартом прошлого года до 2,14 млн барр./сутки.

Аналогичное мнение о рекордных поставках из России привело 9 апреля и индийское деловое издание Mint со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. В марте 2023 г. Россия шестой месяц подряд была крупнейшим поставщиком нефти в Индию, считают аналитики. Но в абсолютном исчислении эта оценка значительно ниже, чем у Kpler: по данным Vortexa, поставки российской нефти в Индию в марте составили 1,64 млн барр./сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных