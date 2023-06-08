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Экономика

Минпромторг заявил о готовности распространить цифровой акциз на пиво и сладкую воду

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Цфровой акциз может быть распространен на пиво и сладкую воду, сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров Минпромторга Владислав Заславский.

Первым этапом в России планируется на цифровой акциз перевести табак и сигареты. «Надеюсь, что дорожная карта Минфина до конца этого года будет полностью реализована. Соответственно, мы заявляем о своей готовности такие проекты масштабировать на пиво, пивные напитки и сладкую воду, которые также подлежат маркировке», – уточнил Заславский (цитата по «Интерфаксу»).

К реализации проекта по цифровому акцизу можно будет приступить, когда будет достигнута «прослеживаемость по пиву и сладкой воде», полностью перейти к этому механизму можно будет после вступления в силу всех требований по маркировке, уточнил директор департамента.

В конце мая сообщалось, что дорожная карта Минфина предусматривает введение цифрового акциза вместо бумажного на табак и пиво в начале 2024 г.  Пилотный проект по использованию данных о маркировке и прослеживаемости при камеральных налоговых проверках должен был быть запущен в мае этого года и может продлиться до июля 2024 г. Совет по вопросам развития табачной промышленности оценил, что отказ от бумажного акциза может сэкономить 2 млрд руб. ежегодно. 

Ранее стало известно, что с 1 июня по 31 августа будет проводиться эксперимент по маркировке безалкогольных газированных напитков и соков. Планируется, что маркировку протестируют компании, реализующие упакованную воду и пивоваренную продукцию, так как у них есть необходимые и технические решения, и опыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных