Минпромторг заявил о готовности распространить цифровой акциз на пиво и сладкую воду
Цфровой акциз может быть распространен на пиво и сладкую воду, сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров Минпромторга Владислав Заславский.
Первым этапом в России планируется на цифровой акциз перевести табак и сигареты. «Надеюсь, что дорожная карта Минфина до конца этого года будет полностью реализована. Соответственно, мы заявляем о своей готовности такие проекты масштабировать на пиво, пивные напитки и сладкую воду, которые также подлежат маркировке», – уточнил Заславский (цитата по «Интерфаксу»).
К реализации проекта по цифровому акцизу можно будет приступить, когда будет достигнута «прослеживаемость по пиву и сладкой воде», полностью перейти к этому механизму можно будет после вступления в силу всех требований по маркировке, уточнил директор департамента.
В конце мая сообщалось, что дорожная карта Минфина предусматривает введение цифрового акциза вместо бумажного на табак и пиво в начале 2024 г. Пилотный проект по использованию данных о маркировке и прослеживаемости при камеральных налоговых проверках должен был быть запущен в мае этого года и может продлиться до июля 2024 г. Совет по вопросам развития табачной промышленности оценил, что отказ от бумажного акциза может сэкономить 2 млрд руб. ежегодно.
Ранее стало известно, что с 1 июня по 31 августа будет проводиться эксперимент по маркировке безалкогольных газированных напитков и соков. Планируется, что маркировку протестируют компании, реализующие упакованную воду и пивоваренную продукцию, так как у них есть необходимые и технические решения, и опыт.