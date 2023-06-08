Минпромторг заявил о готовности распространить цифровой акциз на пиво и сладкую воду

В конце мая сообщалось, что дорожная карта Минфина предусматривает введение цифрового акциза вместо бумажного на табак и пиво в начале 2024 г. Пилотный проект по использованию данных о маркировке и прослеживаемости при камеральных налоговых проверках должен был быть запущен в мае этого года и может продлиться до июля 2024 г. Совет по вопросам развития табачной промышленности оценил, что отказ от бумажного акциза может сэкономить 2 млрд руб. ежегодно.