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Экономика

Мишустин заявил о росте торгового оборота России и Казахстана вопреки санкциям

Ведомости

Взаимный торговый оборот России и Казахстана в I квартале 2023 г. показал рост, несмотря на санкции Запада. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

В 2022 г. товарооборот составил 2 трлн руб., в январе – апреле показатель вырос более чем на 9% в годовом выражении и составил 716 млрд руб. «Конечно, хорошую основу для этого создает взаимодополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов и России, и Казахстана. Эти вопросы у нас находятся на контроле межправкомиссии», – рассказал Мишустин (цитата по «Интерфаксу»).

Смаилов добавил, что рост товарооборота в 2022 г. составил 6%. Он уточнил, что за последние 17 лет прямые инвестиции из России составили порядка $20 млрд, а Казахстана в Россию – $6 млрд. Всего же у стран 100 кооперационных проектов в сфере промышленности на сумму более $22 млрд.

У российской стороны «есть много задумок и заделов» в плане интеграционных проектов, которые могут придать импульс для появления инновационно-технической продукции в обеих странах, добавил Мишустин. «Торгово-экономическое взаимодействие развивается у нас успешно, несмотря на санкции со стороны коллективного Запада», – заявил Мишустин.

Ранее по теме: В СНГ появится зона свободной торговли услугами

8 июня главы правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) спустя 11 лет переговоров договорились о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций. Соглашение подписал в том числе премьер-министр Казахстана. «Сегодняшние договоренности должны органично дополнить преференции по товарной торговле и стимулировать рост товарооборота между нашими странами», – заявил министр экономического развития Максим Решетников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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