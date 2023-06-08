Мишустин заявил о росте торгового оборота России и Казахстана вопреки санкциям

В 2022 г. товарооборот составил 2 трлн руб., в январе – апреле показатель вырос более чем на 9% в годовом выражении и составил 716 млрд руб. «Конечно, хорошую основу для этого создает взаимодополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов и России, и Казахстана. Эти вопросы у нас находятся на контроле межправкомиссии», – рассказал Мишустин (цитата по «Интерфаксу»).