Мишустин заявил о росте торгового оборота России и Казахстана вопреки санкциям
Взаимный торговый оборот России и Казахстана в I квартале 2023 г. показал рост, несмотря на санкции Запада. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.
В 2022 г. товарооборот составил 2 трлн руб., в январе – апреле показатель вырос более чем на 9% в годовом выражении и составил 716 млрд руб. «Конечно, хорошую основу для этого создает взаимодополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов и России, и Казахстана. Эти вопросы у нас находятся на контроле межправкомиссии», – рассказал Мишустин (цитата по «Интерфаксу»).
Смаилов добавил, что рост товарооборота в 2022 г. составил 6%. Он уточнил, что за последние 17 лет прямые инвестиции из России составили порядка $20 млрд, а Казахстана в Россию – $6 млрд. Всего же у стран 100 кооперационных проектов в сфере промышленности на сумму более $22 млрд.
У российской стороны «есть много задумок и заделов» в плане интеграционных проектов, которые могут придать импульс для появления инновационно-технической продукции в обеих странах, добавил Мишустин. «Торгово-экономическое взаимодействие развивается у нас успешно, несмотря на санкции со стороны коллективного Запада», – заявил Мишустин.
8 июня главы правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) спустя 11 лет переговоров договорились о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций. Соглашение подписал в том числе премьер-министр Казахстана. «Сегодняшние договоренности должны органично дополнить преференции по товарной торговле и стимулировать рост товарооборота между нашими странами», – заявил министр экономического развития Максим Решетников.