В СНГ появится зона свободной торговли услугами

В СНГ появится зона свободной торговли услугамиТакое соглашение подписано в ходе Совета глав правительств стран Содружества
Главы правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) спустя 11 лет переговоров договорились о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций. Соглашение подписали премьер-министры – Михаил Мишустин (Россия), Никол Пашинян (Армения), Роман Головченко (Белоруссия), Алихан Смаилов (Казахстан), Акылбек Жапаров (Киргизия), Кохир Расулзода (Таджикистан), а также чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
Этот документ разрабатывался на протяжении 11 лет, подчеркнул министр экономического развития Максим Решетников. «Сегодняшние договоренности должны органично дополнить преференции по товарной торговле и стимулировать рост товарооборота между нашими странами», – пояснил министр. Документ регулирует услуги, а также развитие промышленности и сельского хозяйства, добавил он. По словам министра, принятое решение будет стимулировать рост взаимных инвестиций, развитие производственных связей, формирование новых цепочек добавленной стоимости.
В документе определен перечень чувствительных секторов, в которых каждая из стран может сохранить ограничения для иностранных компаний, отметил Решетников. В частности, Россия сохранит право применять действующее законодательство по ограничению иностранных инвестиций в стратегические компании, Таджикистан собирается ограничивать иностранные инвестиции в горнорудную промышленность, Узбекистан – в сферу электричества, атомной энергетики, машиностроения и др.
С 2012 г. в СНГ действует договор о зоне свободной торговли товарами. Он предполагает неприменение импортных пошлин во взаимной торговле между государствами-участниками.
Соглашение вступит в силу через месяц после его ратификации как минимум тремя государствами-участниками – для этого потребуется принятие федерального закона Госдумой, пояснила «Ведомостям» замдиректора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Марья Баранова.
«Традиционно Россия больше экспортирует в страны СНГ, чем импортирует, поэтому такое соглашение будет выгодно для нас», – считает руководитель направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников. По его словам, в 2021 г. (последняя статистика ЦБ) Россия экспортировала в страны СНГ услуг на $8 млрд, это 11% от всех поставок услуг. Сальдо между экспортом и импортом услуг в СНГ составило $2 млрд. Снятие барьеров будет способствовать развитию этих связей и в целом окажет, хоть и небольшое, но положительное влияние на торговый баланс России, указал эксперт.
Решение позволит увеличить совокупный экспорт услуг примерно на 5%, подсчитал руководитель центра Института международной экономики и финансов ВАВТ Никита Пыжиков. Импорт также увеличится – это будет способствовать формированию благоприятного инвестклимата между странами.
Соглашение приведет к взаимному открытию рынков стран-участниц, соответственно и российские компании получат доступ и возможность присутствия и развития на рынках стран СНГ, отметила менеджер департамента налогов и права компании ДРТ Анастасия Трубочкина. На долю услуг в валовом продукте отдельных стран может приходиться порядка двух третей ВВП, добавил она. Рост торговли в сфере услуг в той или иной мере приводит к росту торговли товарами, указала Трубочкина.
Среди других решений Совета глав правительств СНГ – утверждение концепции и комплекса мер по развитию промышленности до 2030 г. Это должно упростить выход компаний из СНГ на рынки стран-участниц.