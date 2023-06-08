В СНГ появится зона свободной торговли услугами

«Традиционно Россия больше экспортирует в страны СНГ, чем импортирует, поэтому такое соглашение будет выгодно для нас», – считает руководитель направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников. По его словам, в 2021 г. (последняя статистика ЦБ) Россия экспортировала в страны СНГ услуг на $8 млрд, это 11% от всех поставок услуг. Сальдо между экспортом и импортом услуг в СНГ составило $2 млрд. Снятие барьеров будет способствовать развитию этих связей и в целом окажет, хоть и небольшое, но положительное влияние на торговый баланс России, указал эксперт.