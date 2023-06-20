Москва поддержала экспорт столичного бизнеса объемом свыше 3,6 млрд рублей

Выход на новые рынки был обеспечен в связи с изменением экспортной стратегии Москвы в 2022 г., после чего Московский экспортный центр теперь помогает предпринимателям наладить взаимодействие с дружественными странами, а также обеспечивает их участие в бизнес-миссиях и мероприятиях в новых странах.