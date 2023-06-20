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Экономика

Москва поддержала экспорт столичного бизнеса объемом свыше 3,6 млрд рублей

Ведомости

С начала года Москва поддержала экспорт продукции столичных предпринимателей объемом свыше 3,6 млрд руб. Об этом сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития города.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, в этом году московские предприниматели впервые провели сделки с представителями Катара, Йемена и Алжира, а лидерами по импорту среди стран дальнего зарубежья стали Китай, Индия, ОАЭ и др. На внешних рынках востребованы информационные технологии, косметика, кино и анимация и другие товары.

Выход на новые рынки был обеспечен в связи с изменением экспортной стратегии Москвы в 2022 г., после чего Московский экспортный центр теперь помогает предпринимателям наладить взаимодействие с дружественными странами, а также обеспечивает их участие в бизнес-миссиях и мероприятиях в новых странах.

В департаменте также отметили, что центр полностью финансирует создание и заполнение аккаунта на одном из зарубежных маркетплейсов. Уже были поддержаны проекты на площадках Lazada, Ecasb, Global Trade Plaza и др. В этом году намерены освоить маркетплейсы Африки и Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных