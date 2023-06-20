Москва поддержала экспорт столичного бизнеса объемом свыше 3,6 млрд рублей
С начала года Москва поддержала экспорт продукции столичных предпринимателей объемом свыше 3,6 млрд руб. Об этом сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития города.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, в этом году московские предприниматели впервые провели сделки с представителями Катара, Йемена и Алжира, а лидерами по импорту среди стран дальнего зарубежья стали Китай, Индия, ОАЭ и др. На внешних рынках востребованы информационные технологии, косметика, кино и анимация и другие товары.
Выход на новые рынки был обеспечен в связи с изменением экспортной стратегии Москвы в 2022 г., после чего Московский экспортный центр теперь помогает предпринимателям наладить взаимодействие с дружественными странами, а также обеспечивает их участие в бизнес-миссиях и мероприятиях в новых странах.
В департаменте также отметили, что центр полностью финансирует создание и заполнение аккаунта на одном из зарубежных маркетплейсов. Уже были поддержаны проекты на площадках Lazada, Ecasb, Global Trade Plaza и др. В этом году намерены освоить маркетплейсы Африки и Турции.