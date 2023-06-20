Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года
Правительство должно начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 г. Такое поручение кабинету министров дал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
«Он [канал имени Москвы] обеспечивает судоходство и водоснабжение в Центральной России и нуждается уже в модернизации. Прошу правительство совместно с заинтересованными регионами не позднее 2025 г. приступить к выполнению программы реконструкции этого канала», – сказал президент на совещании по развитию речного судоходства.
Президент также отметил важность обеспечения «условий для развития пассажирских перевозок водным транспортом» и необходимость сформировать для этого маршрутную сеть.
20 июня Путин посетил Северный речной вокзал в Москве и в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска электросудов. Элекстросуда будут перевозить пассажиров по Москве-реке. Их провозная способность составляет 15 000–16 000 человек в сутки. Первый маршрут свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной. Его протяженность – более 6,5 км.
Реставрация Северного речного вокзала, который находится на берегу Химкинского водохранилища, велась с 2018 г. и закончилась в сентябре 2020 г. В апреле 2023 г. завершилась реконструкция Южного речного вокзала на левом берегу Нагатинской поймы, которая велась с с 2021 г.