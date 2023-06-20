Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года

20 июня Путин посетил Северный речной вокзал в Москве и в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска электросудов. Элекстросуда будут перевозить пассажиров по Москве-реке. Их провозная способность составляет 15 000–16 000 человек в сутки. Первый маршрут свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной. Его протяженность – более 6,5 км.