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Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года

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Правительство должно начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 г. Такое поручение кабинету министров дал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Он [канал имени Москвы] обеспечивает судоходство и водоснабжение в Центральной России и нуждается уже в модернизации. Прошу правительство совместно с заинтересованными регионами не позднее 2025 г. приступить к выполнению программы реконструкции этого канала», – сказал президент на совещании по развитию речного судоходства.

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Президент также отметил важность обеспечения «условий для развития пассажирских перевозок водным транспортом» и необходимость сформировать для этого маршрутную сеть.

20 июня Путин посетил Северный речной вокзал в Москве и в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска электросудов. Элекстросуда будут перевозить пассажиров по Москве-реке. Их провозная способность составляет 15 000–16 000 человек в сутки. Первый маршрут свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной. Его протяженность – более 6,5 км.

Реставрация Северного речного вокзала, который находится на берегу Химкинского водохранилища, велась с 2018 г. и закончилась в сентябре 2020 г. В апреле 2023 г. завершилась реконструкция Южного речного вокзала на левом берегу Нагатинской поймы, которая велась с с 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных