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Экономика

Путин допустил скорый запуск российской индустриальной зоны в Египте

Ведомости

Москва надеется, что в ближайшее время удастся запустить российскую индустриальную зону в районе Суэцкого канала в Египте, заявил президент России Владимир Путин на сессии форума «Россия – Африка». Трансляция велась на сайте «Росконгресса».

«В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом [Абдул-Фаттах Халил] ас-Сиси, мы обсуждаем и, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала создание российской индустриальной зоны. Рассчитываю, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке», – сказал президент.

Саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. В рамках саммита планируется участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.

26 июля Путин встретился со своим египетским коллегой ас-Сиси на полях второго саммита «Россия – Африка» в Константиновском дворце. Российский президент заявил, что совместные проекты двух стран, в том числе в области энергетики, развиваются по плану. По словам российского лидера, товарооборот между странами в 2022 г. вырос на 28,8%, за пять месяцев текущего года – еще на 7%. Он отметил, что одна треть торгового оборота России с Африкой «приходится как раз на Египет».

На встрече с главой Египта Путин напомнил, что в 2019 г. тот возглавлял Афросоюз и «тогда практически были основателем этого формата [«Россия – Африка»], а сейчас вы председательствуете в проекте по экономическому развитию Африки». Кроме того президент РФ отмечал, что через месяц Россия и Египет отмечают 80-летие установления дипломатических отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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