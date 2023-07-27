Путин допустил скорый запуск российской индустриальной зоны в Египте

26 июля Путин встретился со своим египетским коллегой ас-Сиси на полях второго саммита «Россия – Африка» в Константиновском дворце. Российский президент заявил, что совместные проекты двух стран, в том числе в области энергетики, развиваются по плану. По словам российского лидера, товарооборот между странами в 2022 г. вырос на 28,8%, за пять месяцев текущего года – еще на 7%. Он отметил, что одна треть торгового оборота России с Африкой «приходится как раз на Египет».