Путин допустил скорый запуск российской индустриальной зоны в Египте
Москва надеется, что в ближайшее время удастся запустить российскую индустриальную зону в районе Суэцкого канала в Египте, заявил президент России Владимир Путин на сессии форума «Россия – Африка». Трансляция велась на сайте «Росконгресса».
«В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом [Абдул-Фаттах Халил] ас-Сиси, мы обсуждаем и, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала создание российской индустриальной зоны. Рассчитываю, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке», – сказал президент.
Саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. В рамках саммита планируется участие делегаций из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.
26 июля Путин встретился со своим египетским коллегой ас-Сиси на полях второго саммита «Россия – Африка» в Константиновском дворце. Российский президент заявил, что совместные проекты двух стран, в том числе в области энергетики, развиваются по плану. По словам российского лидера, товарооборот между странами в 2022 г. вырос на 28,8%, за пять месяцев текущего года – еще на 7%. Он отметил, что одна треть торгового оборота России с Африкой «приходится как раз на Египет».
На встрече с главой Египта Путин напомнил, что в 2019 г. тот возглавлял Афросоюз и «тогда практически были основателем этого формата [«Россия – Африка»], а сейчас вы председательствуете в проекте по экономическому развитию Африки». Кроме того президент РФ отмечал, что через месяц Россия и Египет отмечают 80-летие установления дипломатических отношений.