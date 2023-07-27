Мишустин оценил усилия «Норникеля» по повышению экологичности производств

«Что касается федерального проекта «Чистый воздух» – там, вы знаете, не менее 20% снижения выбросов необходимо достичь. И если следовать всем нормативам, задумкам и, судя по тому, что на сегодняшний день становится очевидным, загрязнение снизится, в частности на Надеждинском металлургическом заводе – на примерно 45%. Это неплохой результат», – приводятся слова Мишустина на сайте правительства.