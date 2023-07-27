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Экономика

Мишустин оценил усилия «Норникеля» по повышению экологичности производств

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил работу «Норникеля» по повышению экологичности производства и назвал поведение компании достойным в связи с тем, что она не стала оспаривать решение суда о взыскании с нее 146,2 млрд руб. за ущерб окружающей среде от разлива топлива и полностью выплатила штраф. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы помните беду, которая случилась. Компания, на мой взгляд, повела себя достойно. 146 млрд руб., которые были выплачены в бюджет, в том числе пошли на решение вопросов, связанных с загрязнением воздуха», – сказал премьер-министр.

Мишустин посетил Надеждинский металлургический завод (НМЗ) Заполярного филиала компании «Норникель», где ознакомился с реализацией программы снижения выбросов диоксида серы заводами компании, а также оценил ход программы санитарной очистки промышленных территорий Норильска.

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«Что касается федерального проекта «Чистый воздух» – там, вы знаете, не менее 20% снижения выбросов необходимо достичь. И если следовать всем нормативам, задумкам и, судя по тому, что на сегодняшний день становится очевидным, загрязнение снизится, в частности на Надеждинском металлургическом заводе – на примерно 45%. Это неплохой результат», – приводятся слова Мишустина на сайте правительства.

Планируется, что в результате реализации программы на НМЗ выбросы диоксида серы в Заполярном филиале «Норникеля» снизятся на 45% от уровня базового 2015 г. и до 90% – на Медном заводе.

29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, произошел разлив более 20 000 т дизельного топлива. Из-за аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Одной из причин разлива дизельного топлива в Норильске называлось отсутствие комплексной программы мониторинга качества окружающей среды.

10 марта 2021 г. входящая в группу компаний «Норильский никель» Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), которой принадлежит ТЭЦ-3, компенсировала нанесенный экологии вред в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края, выплатив 146,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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