В «Норникеле» назвали еще одну причину аварии на ТЭЦ-3

В свою очередь, вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев отметил отсутствие в России системы онлайн-мониторинга качества воздуха и воды. «Мы не можем этого сделать. Да, есть закон, но нет механизма: что ставить, как мерить, какое оборудование и программное обеспечение», — сказал он.