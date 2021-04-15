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В «Норникеле» назвали еще одну причину аварии на ТЭЦ-3

Ведомости

Одной из причин разлива дизельного топлива в Норильске стало отсутствие комплексной программы мониторинга качества окружающей среды, заявил вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев в ходе Красноярского экономического форума.

«Вы знаете, что причинами разлива 29 мая были и усталость металла, и растление почв. Одна из причин — тема прогнозная. Прогноз может быть только тогда, когда существует комплексная программа мониторинга качества окружающей среды», — сказал Грачев.

В свою очередь, вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев отметил отсутствие в России системы онлайн-мониторинга качества воздуха и воды. «Мы не можем этого сделать. Да, есть закон, но нет механизма: что ставить, как мерить, какое оборудование и программное обеспечение», — сказал он.

В этой связи Селезнев заявил, что «Норникель» может организовать такую систему мониторинга в качестве пилотного проекта, который может стать базой для дальнейшей законодательной работы.

По словам Грачева, по состоянию на 15 апреля «Норникель» собрал почти 35 тыс. тонн топливно-водной смеси и 655 тонн зараженного грунта. «На 15 апреля мы собрали 34,5 тыс. тонн топливно-водной смеси. Напомню, была разлита 21 тонна дизельного топлива. Собрано 655 тонн зараженного грунта, а в ходе четвертого этапа ликвидации последствий аварии выполнены следующие мероприятия: 100% топливно-водной смеси переработано, она разделена на топливо и воду», — сказал Грачев.

«Топливо мы получили 15,5 тыс. м3, разделенная техническая вода имеет объем около 20 тыс. м3. Практически в четвертом этапе уже мы уже завершаем эту тему», — добавил он.

Разлив более 20 тыс. т. дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), входящая в группу компаний «Норильский никель», в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав вред, нанесенный экологии.

Ранее по теме: Суд обязал «дочку» «Норникеля» выплатить рекордную компенсацию за разлив топлива

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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