Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта
Минпромторг обновил перечень товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту, в ближайшее время его направят в Минюст. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в разговоре с «РИА Новости» на полях форума «Россия – Африка».
«Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», – сказал он.
По словам Осьмакова, через два-три месяца может быть готов новый перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Работа над этим списком продолжается, пояснил первый замглавы ведомства.
Каких именно изменений в перечне стоит ждать, не уточняется. 12 июля в Минпромторге сообщали, что в новой редакции перечня могут исключить продукцию Mast-Jagermeister SE.
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В РФ эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В сентябре механизм был продлен на 2023 г. В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel, Asus и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.