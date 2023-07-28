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Экономика

Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта

Ведомости

Минпромторг обновил перечень товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту, в ближайшее время его направят в Минюст. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в разговоре с «РИА Новости» на полях форума «Россия – Африка». 

«Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», – сказал он. 

По словам Осьмакова, через два-три месяца может быть готов новый перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Работа над этим списком продолжается, пояснил первый замглавы ведомства. 

Каких именно изменений в перечне стоит ждать, не уточняется. 12 июля в Минпромторге сообщали, что в новой редакции перечня могут исключить продукцию Mast-Jagermeister SE. 

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В РФ эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В сентябре механизм был продлен на 2023 г. В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel, Asus и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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