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Экономика

Россия поддержала продление действия правил беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС

Ведомости

Россия поддержала предложение продлить действие порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается в материалах правительства к проекту федерального бюджета на следующий год.

Новый срок действия правил для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС предложили установить до 1 апреля 2024 г. По прежнему нормативу действие порога истекает 1 октября 2023 г. 

РБК: Минэк и Минпромторг предлагают снизить беспошлинный порог ввоза посылок

В августе Минэкономразвития и Минпромторг предложили снизить беспошлинный порог ввоза товаров в ЕАЭС до 500 евро. Минфин и ФТС ранее призывали вернуть размер порога до уровня 2022 г. в 200 евро.

Беспошлинный порог повысили до 1000 евро весной 2022 г. впервые с конца 2018 г. До этого показатель постепенно снижали: с 1000 до 500 евро в начале 2019 г. и с 500 до 300 евро с начала 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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