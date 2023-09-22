Россия поддержала продление действия правил беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС
Россия поддержала предложение продлить действие порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается в материалах правительства к проекту федерального бюджета на следующий год.
Новый срок действия правил для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС предложили установить до 1 апреля 2024 г. По прежнему нормативу действие порога истекает 1 октября 2023 г.
В августе Минэкономразвития и Минпромторг предложили снизить беспошлинный порог ввоза товаров в ЕАЭС до 500 евро. Минфин и ФТС ранее призывали вернуть размер порога до уровня 2022 г. в 200 евро.
Беспошлинный порог повысили до 1000 евро весной 2022 г. впервые с конца 2018 г. До этого показатель постепенно снижали: с 1000 до 500 евро в начале 2019 г. и с 500 до 300 евро с начала 2020 г.