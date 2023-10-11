Решетников: темпы индексации тарифов ЖКХ в России ощутимо отстают от инфляции

Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин заявил об отсрочке повышения тарифов ЖКХ с 1 января 2024 г. на 1 июля того же года. В 2022 г. номинальные зарплаты не успевали расти теми же темпами, что и инфляция, достигшая 17%, отметил тогда Путин. Такое решение позволило регионам более полутора лет не проводить индексацию тарифов.