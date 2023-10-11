Решетников: темпы индексации тарифов ЖКХ в России ощутимо отстают от инфляции
Темпы индексации тарифов ЖКХ в России ощутимо отстают от инфляции, можно говорить о том, что отрасль недополучает ресурсы. Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме, трансляция которого велась на сайте ГД.
Министр отметил, что за последние пять лет тарифы ЖКХ выросли в целом на 28%, при этом накопленная инфляция составила 41%, а рост доходов населения – 50%. Кроме того, число домохозяйств – получателей субсидии на оплату ЖКХ уменьшилось только с 2021 по 2022 г. на 600 000, или на 18%.
«Это говорит о том, что у нас темпы индексации тарифов ЖКХ достаточно ощутимо отстают от инфляции. И скорее можно говорить о том, что ЖКХ как отрасль недополучает ресурсы, чем что мы ее перефинансируем», – сказал Решетников.
В отрасли работают 1,5 млн человек, от нее зависит население, бюджетная сфера и экономика в целом, поэтому важно, чтобы она получала необходимые для развития ресурсы, добавил он. Многие регионы при этом устанавливают тарифы ниже предельной планки, утверждаемой на федеральном уровне.
«Мы выступаем за построение экономически эффективной модели в ЖКХ. Эта модель не может быть оторвана от потребителя и контроля», – резюмировал он.
Ранее в апреле президент РФ Владимир Путин заявил об отсрочке повышения тарифов ЖКХ с 1 января 2024 г. на 1 июля того же года. В 2022 г. номинальные зарплаты не успевали расти теми же темпами, что и инфляция, достигшая 17%, отметил тогда Путин. Такое решение позволило регионам более полутора лет не проводить индексацию тарифов.
В своем макроэкономическом прогнозе Минэк ожидает, что совокупный платеж россиян за ЖКХ с июля следующего года увеличится на 9,8%.