Путин заявил об укреплении позитивных тенденций в экономике России

Минэкономразвития ранее улучшило прогноз по росту ВВП на 2024 г. с 2,3 до 2,8%. На 2025 г. оценка осталась прежней – министерство ожидает рост на 2,3%. Также в ведомстве пересмотрели вверх прогноз по инфляции на конец года – до 5,1% с 4,5%, ожидавшихся в сентябрьской версии прогноза. Номинальный объем ВВП оценивается в 191 трлн руб. – это на 11,5 трлн руб. больше, чем ожидали в сентябре, рассказал Решетников. По словам министра, основным фактором роста экономики остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос.