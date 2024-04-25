Путин заявил об укреплении позитивных тенденций в экономике России
В экономике России укрепляются позитивные тенденции, несмотря на беспрецедентные вызовы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«В отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции. По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%. И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы», – объяснил глава государства.
Путин напомнил, что в январе 2024 г. ВВП достиг 4,6%, в годовом выражении в феврале – 7,7%. За первые два месяца в среднем рост составил 6%.
По словам президента, среднемесячная зарплата в реальном выражении в январе выросла на 8,5% процента и в России сейчас рекордно низкая безработица – менее 3%.
Минэкономразвития ранее улучшило прогноз по росту ВВП на 2024 г. с 2,3 до 2,8%. На 2025 г. оценка осталась прежней – министерство ожидает рост на 2,3%. Также в ведомстве пересмотрели вверх прогноз по инфляции на конец года – до 5,1% с 4,5%, ожидавшихся в сентябрьской версии прогноза. Номинальный объем ВВП оценивается в 191 трлн руб. – это на 11,5 трлн руб. больше, чем ожидали в сентябре, рассказал Решетников. По словам министра, основным фактором роста экономики остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос.