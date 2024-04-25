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Путин заявил об укреплении позитивных тенденций в экономике России

Ведомости

В экономике России укрепляются позитивные тенденции, несмотря на беспрецедентные вызовы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«В отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции. По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%. И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы», – объяснил глава государства.

Путин напомнил, что в январе 2024 г. ВВП достиг 4,6%, в годовом выражении в феврале – 7,7%. За первые два месяца в среднем рост составил 6%.

По словам президента, среднемесячная зарплата в реальном выражении в январе выросла на 8,5% процента и в России сейчас рекордно низкая безработица – менее 3%.

Минэкономразвития ранее улучшило прогноз по росту ВВП на 2024 г. с 2,3 до 2,8%. На 2025 г. оценка осталась прежней – министерство ожидает рост на 2,3%. Также в ведомстве пересмотрели вверх прогноз по инфляции на конец года – до 5,1% с 4,5%, ожидавшихся в сентябрьской версии прогноза. Номинальный объем ВВП оценивается в 191 трлн руб. – это на 11,5 трлн руб. больше, чем ожидали в сентябре, рассказал Решетников. По словам министра, основным фактором роста экономики остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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