ЦБ: международные резервы России за неделю снизились на $1,1 млрд
Международные резервы России на 3 мая 2024 г. составили $595,7 млрд, снизившись за неделю на $1,1 млрд, следует из материалов Банка России.
По данным на 26 апреля, объем резервов составлял $596,8 млрд.
19 апреля международные резервы составляли $603,2 млрд, 12 апреля – $600,7 млрд, 5 апреля – $598,3 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.