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На ПМЭФе представили питьевую воду премиум-сегмента Aurus

Ведомости

Aurus начнет выпуск питьевой воды премиум-сегмента совместно с компанией «Молекул аква» и ФГУП «НАМИ», сообщили в пресс-службе компании.

«Добыча питьевой воды с уникальными органолептическими свойствами производится на глубине 400 м из самоизливающейся артезианской скважины №1/2008 в Республике Северная Осетия – Алания», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Уточняется, что участок недр расположен в экологически чистом Ардонском районе в предгорье Большого Кавказского хребта по соседству с Цейским государственным природным заповедником.

В следующем году в месте добычи будет запущен производственный комплекс по розливу бутилированной воды в промышленных масштабах площадью 30 000 кв. м. Суммарный объем составит более 100 млн единиц в год для распространения в корпоративном сегменте, розничных сетях и сегменте сферы услуг, рассказали в представительстве.

Компания Aurus является производителем автомобилей премиум-класса. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Впервые Aurus был показан на инаугурации президента России в 2018 г. 14 февраля вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ (сейчас занимает должность первого вице-премьера) Денис Мантуров заявлял, что автомобили Aurus будут производить на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Модельный ряд, по его словам, будет достаточно широким и включать как минимум четыре модели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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