На ПМЭФе представили питьевую воду премиум-сегмента Aurus
Aurus начнет выпуск питьевой воды премиум-сегмента совместно с компанией «Молекул аква» и ФГУП «НАМИ», сообщили в пресс-службе компании.
«Добыча питьевой воды с уникальными органолептическими свойствами производится на глубине 400 м из самоизливающейся артезианской скважины №1/2008 в Республике Северная Осетия – Алания», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Уточняется, что участок недр расположен в экологически чистом Ардонском районе в предгорье Большого Кавказского хребта по соседству с Цейским государственным природным заповедником.
В следующем году в месте добычи будет запущен производственный комплекс по розливу бутилированной воды в промышленных масштабах площадью 30 000 кв. м. Суммарный объем составит более 100 млн единиц в год для распространения в корпоративном сегменте, розничных сетях и сегменте сферы услуг, рассказали в представительстве.
Компания Aurus является производителем автомобилей премиум-класса. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Впервые Aurus был показан на инаугурации президента России в 2018 г. 14 февраля вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ (сейчас занимает должность первого вице-премьера) Денис Мантуров заявлял, что автомобили Aurus будут производить на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Модельный ряд, по его словам, будет достаточно широким и включать как минимум четыре модели.