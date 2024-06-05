На ПМЭФе представили питьевую воду премиум-сегмента Aurus

Компания Aurus является производителем автомобилей премиум-класса. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Впервые Aurus был показан на инаугурации президента России в 2018 г. 14 февраля вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ (сейчас занимает должность первого вице-премьера) Денис Мантуров заявлял, что автомобили Aurus будут производить на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Модельный ряд, по его словам, будет достаточно широким и включать как минимум четыре модели.