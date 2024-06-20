В Госдуме в первом чтении приняли поправки об изменении шкалы налогообложения

Новые условия начнут действовать с 2025 г., Минфин предложил пять ступеней налогообложения. Для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка останется на уровне 13%, а для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. составит 18%. Доходы до 20 млн руб. в год будут облагаться налогом в 20%, до 50 млн руб. – 20%, а свыше 50 млн руб. – 22%.