В Госдуме в первом чтении приняли поправки об изменении шкалы налогообложения
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки в Налоговый кодекс России, которые вводят прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это следует из статуса законопроекта, опубликованного на сайте думской базы.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ предлагает изменить параметры налогообложения корпоративных и личных доходов на базе принципа справедливости и эффективности перераспределения поступлений между слоями населения и секторами экономики. Прогрессивная шкала НДФЛ включает в себя ставки от 13 до 22% в зависимости от дохода.
Публичное обсуждение изменений в налоговую систему началось 20 мая 2024 г. Над ее модернизацией работает Минфин, который составил параметры новой прогрессивной шкалы налога НДФЛ. Сейчас при его расчете используется прогрессивная шкала налогообложения, которая предусматривает ставку 13% на доходы до 5 млн руб. за год и 15% на доходы, которые превышают эту сумму.
Новые условия начнут действовать с 2025 г., Минфин предложил пять ступеней налогообложения. Для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка останется на уровне 13%, а для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. составит 18%. Доходы до 20 млн руб. в год будут облагаться налогом в 20%, до 50 млн руб. – 20%, а свыше 50 млн руб. – 22%.