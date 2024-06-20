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В Госдуме в первом чтении приняли поправки об изменении шкалы налогообложения

Ведомости

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки в Налоговый кодекс России, которые вводят прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это следует из статуса законопроекта, опубликованного на сайте думской базы.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ предлагает изменить параметры налогообложения корпоративных и личных доходов на базе принципа справедливости и эффективности перераспределения поступлений между слоями населения и секторами экономики. Прогрессивная шкала НДФЛ включает в себя ставки от 13 до 22% в зависимости от дохода.

Публичное обсуждение изменений в налоговую систему началось 20 мая 2024 г. Над ее модернизацией работает Минфин, который составил параметры новой прогрессивной шкалы налога НДФЛ. Сейчас при его расчете используется прогрессивная шкала налогообложения, которая предусматривает ставку 13% на доходы до 5 млн руб. за год и 15% на доходы, которые превышают эту сумму.

Новые условия начнут действовать с 2025 г., Минфин предложил пять ступеней налогообложения. Для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка останется на уровне 13%, а для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. составит 18%. Доходы до 20 млн руб. в год будут облагаться налогом в 20%, до 50 млн руб. – 20%, а свыше 50 млн руб. – 22%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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