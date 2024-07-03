Правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту о налоговой системе

«Часть поправок будут внесены непосредственно депутатами, многие из которых поддерживаются, в том числе касающихся северных надбавок при расчете ставки НДФЛ. и другие», – заявил министр финансов России Антон Силуанов. По данным ведомства, в поправках учли предложения бизнеса и парламентариев, которые были озвучены во время обсуждения законопроекта в первом чтении.