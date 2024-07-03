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Правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту о налоговой системе

Ведомости

Правительство России внесло в Госдуму поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы ко второму чтению, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Часть поправок будут внесены непосредственно депутатами, многие из которых поддерживаются, в том числе касающихся северных надбавок при расчете ставки НДФЛ. и другие», – заявил министр финансов России Антон Силуанов. По данным ведомства, в поправках учли предложения бизнеса и парламентариев, которые были озвучены во время обсуждения законопроекта в первом чтении.

Комментируя федеральный инвестиционный налоговый вычет, Силуанов отметил, что на текущем этапе решение оформят в виде постановления кабмина. Его проект представят в Комитете по бюджету и налогам Госдумы до второго чтения.

Правительство внесло поправки, которые касаются отраслей IT и радиоэлектроники. В частности, предлагается ввести пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для IT-организаций до 2030 г. и расширить для организаций радиоэлектронной промышленности перечень доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов.

Помимо IT-сферы и радиоэлектроники, кабмин учел возможность применения повышенного коэффициента к расходам на права пользования российскими программами для электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Предполагается, что это уменьшит сумму налога на прибыль.

Для малых технологических компаний правительство предложило налоговые стимулы, в том числе снятие ограничения по видам научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), по расходам на которые применяется повышающий коэффициент. Кабмин также предлагает в 2025-2030 гг. предоставить субъектам РФ право вводить пониженные ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет.

Кабмин также уточнил формулировки законопроекта, согласно которым от НДС освобождаются плательщики упрощенной системы налогообложения (УСН) с доходами до 60 млн руб. Такие плательщики УСН освобождаются от исполнения обязанности налогоплательщика НДС без дополнительного уведомления.

20 июня нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс России, которые вводят прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Инициативу вынес Минфин. Пакет законопроектов включает в себя поправки в закон «О бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.», а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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