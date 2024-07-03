Костин: иностранные инвесторы рано или поздно придут в Россию

«Рано или поздно к нам придут иностранные инвесторы, потому что мы видим четкий избыток денег в странах Аравийского полуострова, других. <...> Да и в Китае, на самом деле, есть деньги, и они вообще спокойно могли бы заместить деньги западных стран», – сказал Костин.