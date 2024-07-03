Костин: иностранные инвесторы рано или поздно придут в Россию
В Россию «рано или поздно» придут иностранные инвесторы, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на Финансовом конгрессе Банка России.
«Рано или поздно к нам придут иностранные инвесторы, потому что мы видим четкий избыток денег в странах Аравийского полуострова, других. <...> Да и в Китае, на самом деле, есть деньги, и они вообще спокойно могли бы заместить деньги западных стран», – сказал Костин.
По его мнению, сейчас финансовая сфера наиболее чувствительная и «инвесторы боятся» выходить на рынок РФ. Костин считает, что такая «боязнь» пройдет по мере стабилизации геополитической ситуации.
В июне 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству упростить въезд на территорию страны иностранным инвесторам и высококвалифицированным специалистам. Согласно поручению, кабмин должен был провести анализ, по итогам которого представить изменения в законодательство, упрощающие порядок выдачи виз и получения разрешений на работу.
25 июня «Ведомости» писали, что Минэкономразвития России предложило внести изменения в Трудовой кодекс (ТК) для «создания максимально благоприятных условий для привлечения иностранных граждан» в особые экономические зоны (ОЭЗ). Инициатива, по уточнению Минэка, предусматривает право работодателей привлекать иностранных специалистов на территорию ОЭЗ в упрощенном порядке.