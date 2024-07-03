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Костин: иностранные инвесторы рано или поздно придут в Россию

Ведомости

В Россию «рано или поздно» придут иностранные инвесторы, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на Финансовом конгрессе Банка России.

«Рано или поздно к нам придут иностранные инвесторы, потому что мы видим четкий избыток денег в странах Аравийского полуострова, других. <...> Да и в Китае, на самом деле, есть деньги, и они вообще спокойно могли бы заместить деньги западных стран», – сказал Костин.

По его мнению, сейчас финансовая сфера наиболее чувствительная и «инвесторы боятся» выходить на рынок РФ. Костин считает, что такая «боязнь» пройдет по мере стабилизации геополитической ситуации.

В июне 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству упростить въезд на территорию страны иностранным инвесторам и высококвалифицированным специалистам. Согласно поручению, кабмин должен был провести анализ, по итогам которого представить изменения в законодательство, упрощающие порядок выдачи виз и получения разрешений на работу.

25 июня «Ведомости» писали, что Минэкономразвития России предложило внести изменения в Трудовой кодекс (ТК) для «создания максимально благоприятных условий для привлечения иностранных граждан» в особые экономические зоны (ОЭЗ). Инициатива, по уточнению Минэка, предусматривает право работодателей привлекать иностранных специалистов на территорию ОЭЗ в упрощенном порядке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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