Путин поручил упростить въезд в Россию иностранным инвесторам

Вчера, 29 июня, Путин заявил, что российские компании «уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше». Он призвал помочь им «раскрутиться», чтобы в России были собственные торговые марки, «которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемыми не только в России, но и в мире в целом».