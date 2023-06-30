Путин поручил упростить въезд в Россию иностранным инвесторам
Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить въезд на территорию страны иностранным инвесторам и высококвалифицированным специалистам. Поручение было дано по итогам встречи президента с членами организации «Деловая Россия» 26 мая.
Как следует из документа, кабмин должен до 1 августа проанализировать миграционное законодательство РФ и выявить существующие барьеры для въезда, пребывания и трудовой деятельности таких иностранных граждан.
После проведения такого анализа правительство должно представить изменения в законодательство, упрощающие порядок выдачи виз и получения разрешений на работу.
Вчера, 29 июня, Путин заявил, что российские компании «уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше». Он призвал помочь им «раскрутиться», чтобы в России были собственные торговые марки, «которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемыми не только в России, но и в мире в целом».
16 июня на пленарной сессии ПМЭФа президент заявил, что предпринимателям необходимо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в развитие российского бизнеса, в таком случае они будут в надежном месте. Путин также назвал неприемлемой ситуацию, когда средства зарабатываются в России, а затем оседают на заграничных счетах.