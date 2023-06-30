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Путин поручил упростить въезд в Россию иностранным инвесторам

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить въезд на территорию страны иностранным инвесторам и высококвалифицированным специалистам. Поручение было дано по итогам встречи президента с членами организации «Деловая Россия» 26 мая.

Как следует из документа, кабмин должен до 1 августа проанализировать миграционное законодательство РФ и выявить существующие барьеры для въезда, пребывания и трудовой деятельности таких иностранных граждан.

После проведения такого анализа правительство должно представить изменения в законодательство, упрощающие порядок выдачи виз и получения разрешений на работу.

Вчера, 29 июня, Путин заявил, что российские компании «уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше». Он призвал помочь им «раскрутиться», чтобы в России были собственные торговые марки, «которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемыми не только в России, но и в мире в целом».

16 июня на пленарной сессии ПМЭФа президент заявил, что предпринимателям необходимо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в развитие российского бизнеса, в таком случае они будут в надежном месте. Путин также назвал неприемлемой ситуацию, когда средства зарабатываются в России, а затем оседают на заграничных счетах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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