Путин заявил о готовности российского бизнеса к конкуренции

16 июня на пленарной сессии ПМЭФ президент заявил, что предпринимателям необходимо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в развитие российского бизнеса, в таком случае они будут в надежном месте. Путин также назвал неприемлемой ситуацию, когда средства зарабатываются в России, а затем оседают на заграничных счетах. По словам главы государства, эта ситуация несет риски не только для российской экономики, но и для самого бизнеса.