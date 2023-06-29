Путин заявил о готовности российского бизнеса к конкуренции
Российские компании готовы к конкуренции и сейчас важно помочь им «раскрутиться», заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
«Любая монополия, любое доминирование не вечны. Наши компании и команды готовы к конкуренции. Многие уже доказали это. Когда я говорю "монополия", имею в виду ваших конкурентов западных, потому что, по сути, они эту монополию во многих отраслях для себя обеспечили», – сказал президент (цитата по ТАСС).
По словам Путина, отечественные производители «уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше». Он призвал помочь им «раскрутиться», чтобы в России были собственные торговые марки, «которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемыми не только в России, но и в мире в целом».
16 июня на пленарной сессии ПМЭФ президент заявил, что предпринимателям необходимо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в развитие российского бизнеса, в таком случае они будут в надежном месте. Путин также назвал неприемлемой ситуацию, когда средства зарабатываются в России, а затем оседают на заграничных счетах. По словам главы государства, эта ситуация несет риски не только для российской экономики, но и для самого бизнеса.
На ПМЭФ президент также заявил, что бизнес не должны проверять, если он не связан с рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. 19 июня премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами объявил, что правительство России законодательно закрепит норму проведения проверок предпринимателей только за профильными ведомствами. По его словам, в РФ должны «прекратиться плановые и внеплановые проверки, если только их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде».