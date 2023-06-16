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Бизнес

Президент указал на надежность вложения денег в развитие бизнеса в России

Ведомости

Предпринимателям и бизнесменам необходимо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в развитие российского бизнеса, в таком случае они будут в надежном месте. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

«Надо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги здесь. Тогда они будут и надежнее, и активнее работать в стране, экономике, социальной сфере для наших граждан. <...> Надежность выше», – сказал он.

Путин также назвал неприемлемой ситуацию, когда средства зарабатываются в России, а затем оседают на заграничных счетах. По словам главы государства, эта ситуация несет риски не только для российской экономики, но и для самого бизнеса. Путин напомнил ситуацию, когда многие предприниматели, которые хранили средства в зарубежных банках, обнаружили, что их счета оказались заблокированы. «Разбой: просто закрыли, отобрали и даже не объясняют почему. Даже и разговаривать не хотят. Удивительно просто. Средневековье какое-то», – добавил Путин.

Глава государства отметил, что многие компании, которые принадлежат российским гражданам за рубежом, хотят вернуться в российскую юрисдикцию. С этой целью в России запущены два административных района – в Приморском крае и Калининградской области. «Здесь компании могут защитить свои активы, сохранить привычную систему корпоративного управления, воспользоваться рядом налоговых преференций», – добавил Путин.

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С призывом инвестировать в Россию Путин выступал и раньше. В частности, 21 февраля во время послания Федеральному собранию глава государства сказал, что не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить за рубежом, и призвал предпринимателей инвестировать в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных