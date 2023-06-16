Президент указал на надежность вложения денег в развитие бизнеса в России

Путин также назвал неприемлемой ситуацию, когда средства зарабатываются в России, а затем оседают на заграничных счетах. По словам главы государства, эта ситуация несет риски не только для российской экономики, но и для самого бизнеса. Путин напомнил ситуацию, когда многие предприниматели, которые хранили средства в зарубежных банках, обнаружили, что их счета оказались заблокированы. «Разбой: просто закрыли, отобрали и даже не объясняют почему. Даже и разговаривать не хотят. Удивительно просто. Средневековье какое-то», – добавил Путин.