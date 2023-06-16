Президент указал на надежность вложения денег в развитие бизнеса в России
Предпринимателям и бизнесменам необходимо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в развитие российского бизнеса, в таком случае они будут в надежном месте. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.
«Надо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги здесь. Тогда они будут и надежнее, и активнее работать в стране, экономике, социальной сфере для наших граждан. <...> Надежность выше», – сказал он.
Путин также назвал неприемлемой ситуацию, когда средства зарабатываются в России, а затем оседают на заграничных счетах. По словам главы государства, эта ситуация несет риски не только для российской экономики, но и для самого бизнеса. Путин напомнил ситуацию, когда многие предприниматели, которые хранили средства в зарубежных банках, обнаружили, что их счета оказались заблокированы. «Разбой: просто закрыли, отобрали и даже не объясняют почему. Даже и разговаривать не хотят. Удивительно просто. Средневековье какое-то», – добавил Путин.
Глава государства отметил, что многие компании, которые принадлежат российским гражданам за рубежом, хотят вернуться в российскую юрисдикцию. С этой целью в России запущены два административных района – в Приморском крае и Калининградской области. «Здесь компании могут защитить свои активы, сохранить привычную систему корпоративного управления, воспользоваться рядом налоговых преференций», – добавил Путин.
С призывом инвестировать в Россию Путин выступал и раньше. В частности, 21 февраля во время послания Федеральному собранию глава государства сказал, что не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить за рубежом, и призвал предпринимателей инвестировать в Россию.