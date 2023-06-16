Путин указал на необходимость увеличить приток инвестиций в пять раз до 2030 года

«Нужно добиться увеличения их притока [инвестиций] в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Уже в текущем году объем таких инвестиций должен составить не менее 2 трлн руб., а до 2030 г. увеличиться в пять раз – до 10 трлн руб.», – сказал президент.