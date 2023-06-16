Путин указал на необходимость увеличить приток инвестиций в пять раз до 2030 года
России необходимо добиться увеличения притока инвестиций в пять раз до 2030 г. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
«Нужно добиться увеличения их притока [инвестиций] в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Уже в текущем году объем таких инвестиций должен составить не менее 2 трлн руб., а до 2030 г. увеличиться в пять раз – до 10 трлн руб.», – сказал президент.
По его словам, для этого был сформирован набор инструментов, таких как Фонд развития промышленности, соглашения о поощрении и защите капиталовложений, специальные инвестиционные контракты и др.
Похожее заявление президент сделал в конце января этого года. Путин также называл необходимым увеличение бюджета до 10 трлн руб. к концу десятилетия. Тогда он поручил принять меры по росту числа инвестиций правительству и ЦБ совместно с ВЭБ.РФ.
Кроме этого, он призывал определить перечень приоритетной промышленной продукции, в которую планируются инвестиции, а также предоставить субсидии из федерального бюджета кредитным организациям и специализированным обществам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным для реализации таких проектов.