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Экономика

Путин указал на необходимость увеличить приток инвестиций в пять раз до 2030 года

Ведомости

России необходимо добиться увеличения притока инвестиций в пять раз до 2030 г. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

«Нужно добиться увеличения их притока [инвестиций] в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Уже в текущем году объем таких инвестиций должен составить не менее 2 трлн руб., а до 2030 г. увеличиться в пять раз – до 10 трлн руб.», – сказал президент.

По его словам, для этого был сформирован набор инструментов, таких как Фонд развития промышленности, соглашения о поощрении и защите капиталовложений, специальные инвестиционные контракты и др.

Похожее заявление президент сделал в конце января этого года. Путин также называл необходимым увеличение бюджета до 10 трлн руб. к концу десятилетия. Тогда он поручил принять меры по росту числа инвестиций правительству и ЦБ совместно с ВЭБ.РФ. 

Кроме этого, он призывал определить перечень приоритетной промышленной продукции, в которую планируются инвестиции, а также предоставить субсидии из федерального бюджета кредитным организациям и специализированным обществам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным для реализации таких проектов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных