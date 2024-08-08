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Сбербанк улучшил прогноз по росту ВВП России на 2024 год

Ведомости

«Сбер» улучшил прогноз по росту ВВП России в этом году с 2,8% до 3,8%. В то же время эксперты банка полагают, что уровень инфляции на конец 2024 г. достигнет 6,5-7,5%, а не 4-5%, как считалось ранее. Об этом говорится в презентации банка к финансовой отчетности за II квартал, опубликованной на сайте.

По прогнозу «Сбера», рост кредитования физических лиц в банках по итогам года составит 12-14% (ранее – 9-11%). Кредитование юридических лиц увеличится на 14-17% (ранее – 12-15%), полагают в организации.

За январь – июнь 2024 г. показатель ВВП России вырос на 4,7% в годовом выражении. Об этом говорится в справке Минэкономразвития РФ о ситуации в экономике страны. По состоянию на 29 июля инфляция год к году замедлилась до 9,11%.

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева, темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась.

Учитывая данные по ВВП за первое полугодие, регулятор повысил оценку роста экономики на этот год до 3,5–4,0%. В следующем году ожидается, что темпы замедлятся до 0,5–1,5%. Прогноз инфляции на 2024 г. был повышен до 6,5–7,0%. В следующем году этот показатель должен снизиться до 4,0–4,5% и закрепиться вблизи 4% в дальнейшем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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