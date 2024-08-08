Сбербанк улучшил прогноз по росту ВВП России на 2024 год

«Сбер» улучшил прогноз по росту ВВП России в этом году с 2,8% до 3,8%. В то же время эксперты банка полагают, что уровень инфляции на конец 2024 г. достигнет 6,5-7,5%, а не 4-5%, как считалось ранее. Об этом говорится в презентации банка к финансовой отчетности за II квартал, опубликованной на сайте.