Сбербанк улучшил прогноз по росту ВВП России на 2024 год
«Сбер» улучшил прогноз по росту ВВП России в этом году с 2,8% до 3,8%. В то же время эксперты банка полагают, что уровень инфляции на конец 2024 г. достигнет 6,5-7,5%, а не 4-5%, как считалось ранее. Об этом говорится в презентации банка к финансовой отчетности за II квартал, опубликованной на сайте.
По прогнозу «Сбера», рост кредитования физических лиц в банках по итогам года составит 12-14% (ранее – 9-11%). Кредитование юридических лиц увеличится на 14-17% (ранее – 12-15%), полагают в организации.
За январь – июнь 2024 г. показатель ВВП России вырос на 4,7% в годовом выражении. Об этом говорится в справке Минэкономразвития РФ о ситуации в экономике страны. По состоянию на 29 июля инфляция год к году замедлилась до 9,11%.
26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева, темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась.
Учитывая данные по ВВП за первое полугодие, регулятор повысил оценку роста экономики на этот год до 3,5–4,0%. В следующем году ожидается, что темпы замедлятся до 0,5–1,5%. Прогноз инфляции на 2024 г. был повышен до 6,5–7,0%. В следующем году этот показатель должен снизиться до 4,0–4,5% и закрепиться вблизи 4% в дальнейшем.