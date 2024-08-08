Минфин хочет распространить налоговые льготы для корпоративных пенсий

«Для работодателя самое главное условие [для участия в ПДС], как мы считаем, – это налоговые льготы и возможность зачета налога на прибыль в рамках действующего сейчас ограничения 12% от ФОТ [фонда оплаты труда] по отчислениям работодателей своим сотрудникам. Таким образом они могут уменьшить свою налогооблагаемую базу за счет этих взносов, также данные отчисления не облагаются страховыми взносами», – заявил Шахлевич.