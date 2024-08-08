Минфин хочет распространить налоговые льготы для корпоративных пенсий
По словам Шахлевича, основным преимуществом для работодателей, помимо удержания сотрудников, является получение налоговых льгот при отчислении по программе долгосрочных сбережений (ПДС), но сейчас в ПДС таких льгот не предусмотрено.
«Для работодателя самое главное условие [для участия в ПДС], как мы считаем, – это налоговые льготы и возможность зачета налога на прибыль в рамках действующего сейчас ограничения 12% от ФОТ [фонда оплаты труда] по отчислениям работодателей своим сотрудникам. Таким образом они могут уменьшить свою налогооблагаемую базу за счет этих взносов, также данные отчисления не облагаются страховыми взносами», – заявил Шахлевич.
Сейчас взносы компании в ПГСПН и КПП уменьшают на их сумму налогооблагаемую базу, если они не превышают 12% от ФОТ. Тогда как налог на прибыль предприятия сейчас составляет 20%, а в следующем году будет повышен до 25%.
ПДС начала действовать в январе 2024 г. В середине января президент России Владимир Путин поручил правительству «принять меры», направленные на привлечение в ПДС 250 млрд руб. в 2024 г.