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Минфин хочет распространить налоговые льготы для корпоративных пенсий

Ведомости

Минфин планирует распространить налоговые льготы для корпоративных пенсий на программе долгосрочных сбережений в осеннюю сессию. Об этом заявил замдиректора департамента финансовой политики министерства Павел Шахлевич в эфире телеканала РБК.

По словам Шахлевича, основным преимуществом для работодателей, помимо удержания сотрудников, является получение налоговых льгот при отчислении по программе долгосрочных сбережений (ПДС), но сейчас в ПДС таких льгот не предусмотрено.

«Для работодателя самое главное условие [для участия в ПДС], как мы считаем, – это налоговые льготы и возможность зачета налога на прибыль в рамках действующего сейчас ограничения 12% от ФОТ [фонда оплаты труда] по отчислениям работодателей своим сотрудникам. Таким образом они могут уменьшить свою налогооблагаемую базу за счет этих взносов, также данные отчисления не облагаются страховыми взносами», – заявил Шахлевич.

Сейчас взносы компании в ПГСПН и КПП уменьшают на их сумму налогооблагаемую базу, если они не превышают 12% от ФОТ. Тогда как налог на прибыль предприятия сейчас составляет 20%, а в следующем году будет повышен до 25%. 

ПДС начала действовать в январе 2024 г. В середине января президент России Владимир Путин поручил правительству «принять меры», направленные на привлечение в ПДС 250 млрд руб. в 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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