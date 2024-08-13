Доля дружественных государств во внешнеторговом обороте РФ превысила 80%

В 2023 г. объем внешней торговли России составил $710,2 млрд, что на 16,2% меньше, чем в 2022 г. Экспорт, по данным ФТС, достиг $425,1 млрд (-28,3%), а импорт увеличился до $285,1 млрд (+11,7%). Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2023 г. составило $140 млрд, это на 58,5% меньше по сравнению с 2022 г.