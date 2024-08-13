Доля дружественных государств во внешнеторговом обороте РФ превысила 80%Российский экспорт прирос почти на 11,5%
Доля дружественных государств во внешнеторговом обороте РФ продолжает динамично расти: за первые пять месяцев 2024 г. в стоимостном выражении она превысила 80%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
«Важно, что в значительной степени такая динамика стала следствием существенного прироста российского экспорта почти на 11,5%», – подчеркнул глава кабмина.
По состоянию на 1 июня внешнеторговый оборот России в 2024 г. составил 21,7 трлн руб. без учета стран ЕАЭС, сообщил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев. На экспорт пришлось 13,33 трлн руб., на импорт – 8,37 трлн руб. Показатели оборота внешней торговли в 2024 г. сопоставимы с аналогичным периодом 2023 г.
В 2023 г. объем внешней торговли России составил $710,2 млрд, что на 16,2% меньше, чем в 2022 г. Экспорт, по данным ФТС, достиг $425,1 млрд (-28,3%), а импорт увеличился до $285,1 млрд (+11,7%). Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2023 г. составило $140 млрд, это на 58,5% меньше по сравнению с 2022 г.
Товарооборот в ЕАЭС в прошлом году достиг рекордных 7,4 трлн руб., отмечал Мишустин. По его словам, это почти в два раза больше, чем на момент создания союза. В СНГ товарооборот по итогам прошлого года преодолел отметку в 10 трлн руб.