Дефицит счета текущих операций США во II квартале увеличился на 10,7%

Согласно пересмотренным данным, в I квартале дефицит составлял $241 млрд. Дефицит в апреле – июне составлял 3,7% ВВП США по сравнению с 3,4% ВВП в предыдущие три месяца. Увеличение дефицита на $25,8 млрд во II квартале в основном отражало расширенный дефицит товаров, сообщает министерство. В разделе счетов иностранных резидентов сообщается, что полученные в ходе экспорта доходы увеличились на $4,9 млрд до $1,20 трлн во II квартале. Импорт товаров и услуг, а также суммы выплат иностранным резидентам взлетели на $30,7 млрд – до $1,47 трлн.