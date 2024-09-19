Дефицит счета текущих операций США во II квартале увеличился на 10,7%
Дефицит счета текущих операций США, который отражает совокупные остатки торговли товарами и услугами и потоки доходов между резидентами США и резидентами других стран, увеличился на $25,8 млрд, или на 10,7%, сообщает министерство торговли страны.
Согласно пересмотренным данным, в I квартале дефицит составлял $241 млрд. Дефицит в апреле – июне составлял 3,7% ВВП США по сравнению с 3,4% ВВП в предыдущие три месяца. Увеличение дефицита на $25,8 млрд во II квартале в основном отражало расширенный дефицит товаров, сообщает министерство. В разделе счетов иностранных резидентов сообщается, что полученные в ходе экспорта доходы увеличились на $4,9 млрд до $1,20 трлн во II квартале. Импорт товаров и услуг, а также суммы выплат иностранным резидентам взлетели на $30,7 млрд – до $1,47 трлн.
Во II квартале доходы от перевода капитала сократились на $38 млн до $6 млн. Выплаты по переводу капитала снизились на $400 млн до $1,5 млрд. Операции во II квартале увеличили обязательства США перед иностранными резидентами на $387 млрд. Сделки увеличили обязательства по портфельным инвестициям, таким как долгосрочные долговые ценные бумаги, на $258,7 млрд.
29 июля государственный долг США впервые превысил $35 трлн. По данным бюджетного управления конгресса США, к 2034 г. госдолг США увеличится до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны. Дефицит американского бюджета достигнет $1,9 трлн в 2024 г. и вырастет до $2,8 трлн к 2034 г.