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Дефицит счета текущих операций США во II квартале увеличился на 10,7%

Ведомости

Дефицит счета текущих операций США, который отражает совокупные остатки торговли товарами и услугами и потоки доходов между резидентами США и резидентами других стран, увеличился на $25,8 млрд, или на 10,7%, сообщает министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в I квартале дефицит составлял $241 млрд. Дефицит в апреле – июне составлял 3,7% ВВП США по сравнению с 3,4% ВВП в предыдущие три месяца. Увеличение дефицита на $25,8 млрд во II квартале в основном отражало расширенный дефицит товаров, сообщает министерство. В разделе счетов иностранных резидентов сообщается, что полученные в ходе экспорта доходы увеличились на $4,9 млрд до $1,20 трлн во II квартале. Импорт товаров и услуг, а также суммы выплат иностранным резидентам взлетели на $30,7 млрд – до $1,47 трлн.

Во II квартале доходы от перевода капитала сократились на $38 млн до $6 млн. Выплаты по переводу капитала снизились на $400 млн до $1,5 млрд. Операции во II квартале увеличили обязательства США перед иностранными резидентами на $387 млрд. Сделки увеличили обязательства по портфельным инвестициям, таким как долгосрочные долговые ценные бумаги, на $258,7 млрд.

29 июля государственный долг США впервые превысил $35 трлн. По данным бюджетного управления конгресса США, к 2034 г. госдолг США увеличится до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны. Дефицит американского бюджета достигнет $1,9 трлн в 2024 г. и вырастет до $2,8 трлн к 2034 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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