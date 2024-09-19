Минфин: новые даты консультаций с МВФ пока не определены
Новые даты консультаций с Международным валютным фондом (МВФ) пока не определены, говорить о них преждевременно. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Министерстве финансов РФ.
«Новые сроки проведения консультаций по статье IV предстоит определить, и на данном этапе преждевременно говорить о конкретных датах. Российская сторона готова принять миссию фонда во исполнение своих обязательств в рамках устава МВФ», – сообщили в ведомстве.
18 сентября стало известно, что МВФ отложил начало консультаций с Россией по ситуации в экономике, поскольку он собирает дополнительные данные. В Минфине РФ уточнили, что причиной стала техническая неготовность фонда. О возможности проведения консультаций впервые с начала спецоперации фонд сообщил 11 сентября. Спустя два дня это подтвердила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Девять европейских государств выразили протест против планов МВФ. Соответствующее письмо главе фонда Кристалине Георгиевой направили министры финансов Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Исландии, Дании, Норвегии и Польши.