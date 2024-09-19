Минфин: новые даты консультаций с МВФ пока не определены

18 сентября стало известно, что МВФ отложил начало консультаций с Россией по ситуации в экономике, поскольку он собирает дополнительные данные. В Минфине РФ уточнили, что причиной стала техническая неготовность фонда. О возможности проведения консультаций впервые с начала спецоперации фонд сообщил 11 сентября. Спустя два дня это подтвердила глава Банка России Эльвира Набиуллина.