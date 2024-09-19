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Минфин: новые даты консультаций с МВФ пока не определены

Ведомости

Новые даты консультаций с Международным валютным фондом (МВФ) пока не определены, говорить о них преждевременно. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Министерстве финансов РФ.

«Новые сроки проведения консультаций по статье IV предстоит определить, и на данном этапе преждевременно говорить о конкретных датах. Российская сторона готова принять миссию фонда во исполнение своих обязательств в рамках устава МВФ», – сообщили в ведомстве.

18 сентября стало известно, что МВФ отложил начало консультаций с Россией по ситуации в экономике, поскольку он собирает дополнительные данные. В Минфине РФ уточнили, что причиной стала техническая неготовность фонда. О возможности проведения консультаций впервые с начала спецоперации фонд сообщил 11 сентября. Спустя два дня это подтвердила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Девять европейских государств выразили протест против планов МВФ. Соответствующее письмо главе фонда Кристалине Георгиевой направили министры финансов Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Исландии, Дании, Норвегии и Польши.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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