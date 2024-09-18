МВФ отложил начало консультаций с Россией по экономике
Международный валютный фонд (МВФ) отложил начало консультаций с Россией по ситуации в экономике, поскольку он собирает дополнительные данные. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя фонда.
«Консультации с Россией были отложены, пока мы собираем все необходимые данные и продолжаем анализ», – сказал он в разговоре с агентством, добавив, что после сбора данных МВФ намерена провести консультации.
11 сентября стало известно, что МВФ впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. О таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. На посту она сменит Алексея Можина, который занимал эту должность с 1990-х гг.
13 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор возобновит консультации с МВФ. По ее словам, это «постоянная практика» для всех членов фонда, который объединяет 190 стран. Девять европейских государств выразили протест против планов МВФ. Соответствующее письмо главе фонда Кристалине Георгиевой направили министры финансов Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Исландии, Дании, Норвегии и Польши.