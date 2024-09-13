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Банк России подтвердил возобновление консультаций с МВФ

Ведомости

Банк России возобновит консультации с Международным валютным фондом (МВФ), подтвердила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Что касается консультации с МВФ, да, мы собираемся проводить такие консультации. Это если не сказать рутинная, постоянная практика для всех членов МВФ», – сказала она, подчеркнув, что МВФ объединяет 190 стран.

11 сентября стало известно, что МВФ впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. О таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. На посту она сменит Алексея Можина, который занимал эту должность с 1990-х гг.

Страны Евросоюза удивились решению МВФ возобновить ежегодные обзоры экономики России, пишет Bloomberg. Такую позицию, в частности, выразили Франция, Бельгия, и Польша. 13 сентября агентство Reuters сообщило, что девять европейских государств выразили протест против планов МВФ. Соответствующее письмо главе фонда Кристалине Георгиевой направили министры финансов Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Исландии, Дании, Норвегии и Польши.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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