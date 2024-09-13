Bloomberg: в ЕС удивились намерению МВФ подготовить доклад об экономике РФ
Франция, Бельгия, Польша и еще ряд стран Евросоюза (ЕС) удивились решению Международного валютного фонда (МВФ) возобновить ежегодные обзоры экономики России впервые с начала спецоперации на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
На встрече представителей стран ЕС 11 сентября литовский чиновник пообещал поднять этот вопрос на встрече с главой МВФ Кристалиной Георгиевой 14 сентября. Вильнюс обеспокоен тем, что подготовка доклада о российской экономике может помешать планам ЕС и США изолировать Россию, а Москва якобы может использовать взаимодействие с МВФ в пропагандистских целях.
Страны ЕС также намерены отправить Георгиевой письмо, в котором выразят обеспокоенность происходящим.
В МВФ заявили Bloomberg, что оценка по статье IV является не опцией, а обязательством фонда, «которое выполняется на благо всех государств-членов». Дистанционные переговоры с Москвой начнутся 16 сентября, 1 октября в Россию отправится делегация МВФ для личной встречи с российскими властями.
11 сентября МВФ заявил, что впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. Bloomberg писало, что о таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. На посту она сменит Алексея Можина, который занимал эту должность с 1990-х гг.
16 июля 2024 г. МВФ снизил прогноз по росту ВВП России на 2025 г. Прогноз снизился на 0,3 процентных пункта, достигнув 1,5%. При этом прогноз на текущий год остался без изменений – на уровне 3,2%. Годом ранее, по данным МВФ, рост ВВП в России составил 3,6%.