Bloomberg: в ЕС удивились намерению МВФ подготовить доклад об экономике РФ

11 сентября МВФ заявил, что впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. Bloomberg писало, что о таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. На посту она сменит Алексея Можина, который занимал эту должность с 1990-х гг.