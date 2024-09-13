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Bloomberg: в ЕС удивились намерению МВФ подготовить доклад об экономике РФ

Ведомости

Франция, Бельгия, Польша и еще ряд стран Евросоюза (ЕС) удивились решению Международного валютного фонда (МВФ) возобновить ежегодные обзоры экономики России впервые с начала спецоперации на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

На встрече представителей стран ЕС 11 сентября литовский чиновник пообещал поднять этот вопрос на встрече с главой МВФ Кристалиной Георгиевой 14 сентября. Вильнюс обеспокоен тем, что подготовка доклада о российской экономике может помешать планам ЕС и США изолировать Россию, а Москва якобы может использовать взаимодействие с МВФ в пропагандистских целях.

Страны ЕС также намерены отправить Георгиевой письмо, в котором выразят обеспокоенность происходящим.

В МВФ заявили Bloomberg, что оценка по статье IV является не опцией, а обязательством фонда, «которое выполняется на благо всех государств-членов». Дистанционные переговоры с Москвой начнутся 16 сентября, 1 октября в Россию отправится делегация МВФ для личной встречи с российскими властями.

11 сентября МВФ заявил, что впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. Bloomberg писало, что о таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. На посту она сменит Алексея Можина, который занимал эту должность с 1990-х гг.

16 июля 2024 г. МВФ снизил прогноз по росту ВВП России на 2025 г. Прогноз снизился на 0,3 процентных пункта, достигнув 1,5%. При этом прогноз на текущий год остался без изменений – на уровне 3,2%. Годом ранее, по данным МВФ, рост ВВП в России составил 3,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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