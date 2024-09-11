МВФ может впервые за два года подготовить доклад о российской экономике

Как отмечает агентство, ранее МВФ объявил, что его сотрудники начнут переговоры с российскими властями 16 сентября, а затем отправятся в страну для личных обсуждений. По словам пресс-секретаря, «исключительно неурегулированная» экономическая ситуация в регионе затруднила проведение оценки по статье IV, особенно с точки зрения краткосрочных и среднесрочных перспектив.