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МВФ может впервые за два года подготовить доклад о российской экономике

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад по состоянию российской экономики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление фонда.

Так, представитель международной организации в комментарии агентству заявила, что подготовка ежегодных экономических докладов, известных как консультации по статье IV Устава МВФ, является «взаимным обязательством» фонда и его членов.

Как отмечает агентство, ранее МВФ объявил, что его сотрудники начнут переговоры с российскими властями 16 сентября, а затем отправятся в страну для личных обсуждений. По словам пресс-секретаря, «исключительно неурегулированная» экономическая ситуация в регионе затруднила проведение оценки по статье IV, особенно с точки зрения краткосрочных и среднесрочных перспектив.

16 июля 2024 г. МВФ снизил прогноз по росту ВВП России на 2025 г. Прогноз снизился на 0,3 процентных пункта, достигнув 1,5%. При этом прогноз на текущий год остался без изменений – на уровне 3,2%. Годом ранее, по данным МВФ, рост ВВП в России составил 3,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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