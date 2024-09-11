МВФ может впервые за два года подготовить доклад о российской экономике
Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад по состоянию российской экономики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление фонда.
Так, представитель международной организации в комментарии агентству заявила, что подготовка ежегодных экономических докладов, известных как консультации по статье IV Устава МВФ, является «взаимным обязательством» фонда и его членов.
Как отмечает агентство, ранее МВФ объявил, что его сотрудники начнут переговоры с российскими властями 16 сентября, а затем отправятся в страну для личных обсуждений. По словам пресс-секретаря, «исключительно неурегулированная» экономическая ситуация в регионе затруднила проведение оценки по статье IV, особенно с точки зрения краткосрочных и среднесрочных перспектив.
16 июля 2024 г. МВФ снизил прогноз по росту ВВП России на 2025 г. Прогноз снизился на 0,3 процентных пункта, достигнув 1,5%. При этом прогноз на текущий год остался без изменений – на уровне 3,2%. Годом ранее, по данным МВФ, рост ВВП в России составил 3,6%.