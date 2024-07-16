МВФ снизил прогноз по росту ВВП России на 2025 год

В апреле МВФ повысил прогноз роста российской экономики до 3,2% на 2024 г. До этого по состоянию на январь рост ВВП прогнозировался до 2,6%. Тогда же Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России на 2024 г. до 2,2%. Кроме того, прогноз роста ВВП на 2025 г. был повышен до 1,1%.