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МВФ снизил прогноз по росту ВВП России на 2025 год

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России на 2025 г., следует из июльского обзора перспектив развития мировой экономики.

Прогноз снизился на 0,3 процентных пункта, достигнув 1,5%. При этом прогноз на текущий год остался без изменений – на уровне 3,2%. Годом ранее, по данным МВФ, рост ВВП в России составил 3,6%.

Прогноз роста мировой экономики на 2025 г. в целом улучшен на 0,1% – до 3,3%. Прогноз глобальной инфляции на следующий год снизился до 4,4%, на 0,1%. При этом на текущий год прогноз инфляции остался без изменений – 5,9%. МВФ также повысил прогноз роста объема мировой торговли на 2024-2025 гг. – до 3,1% и 3,4% соответственно.

В апреле МВФ повысил прогноз роста российской экономики до 3,2% на 2024 г. До этого по состоянию на январь рост ВВП прогнозировался до 2,6%. Тогда же Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России на 2024 г. до 2,2%. Кроме того, прогноз роста ВВП на 2025 г. был повышен до 1,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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