МВФ снизил прогноз по росту ВВП России на 2025 год
Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России на 2025 г., следует из июльского обзора перспектив развития мировой экономики.
Прогноз снизился на 0,3 процентных пункта, достигнув 1,5%. При этом прогноз на текущий год остался без изменений – на уровне 3,2%. Годом ранее, по данным МВФ, рост ВВП в России составил 3,6%.
Прогноз роста мировой экономики на 2025 г. в целом улучшен на 0,1% – до 3,3%. Прогноз глобальной инфляции на следующий год снизился до 4,4%, на 0,1%. При этом на текущий год прогноз инфляции остался без изменений – 5,9%. МВФ также повысил прогноз роста объема мировой торговли на 2024-2025 гг. – до 3,1% и 3,4% соответственно.
В апреле МВФ повысил прогноз роста российской экономики до 3,2% на 2024 г. До этого по состоянию на январь рост ВВП прогнозировался до 2,6%. Тогда же Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России на 2024 г. до 2,2%. Кроме того, прогноз роста ВВП на 2025 г. был повышен до 1,1%.