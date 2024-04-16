МВФ повысил прогноз по росту российской экономики до 3,2% в 2024 году
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российской экономики до 3,2% на 2024 г., следует из обзора мировой экономики World Economic Outlook. В январе фонд прогнозировал рост ВВП страны до 2,6%.
Фонд также повысил оценку на 2025 г. По данным аналитиков, рост ВВП России в следующем году составит 1,8% после оценки в 1,1% ранее. Рост мировой экономики в этом году фонд ожидает на 3,2% (на 0,1 п. п. выше оценки в январе 2024 г.). Прогноз на 2025 г. остается на уровне 3,2%.
Рост экономики Китая в МВФ сохранили на том же уровне – 4,6 и 4,1% в 2024 и 2025 гг. соответственно. ВВП США – рост на 2,7% после 2,1% ранее, а в 2025 г. – на 1,9% после 1,7%.
ВВП Германии вырастет на 0,2% в 2024 г. (снижение на 0,3 п. п.), в 2025 г. – 1,3%. Прогноз по росту экономики Великобритании снижен на 0,1 п. п. в этом и следующем году – 0,5 и 1,5% соответственно. Экономики Индии и Бразилии повышены на 0,3 п. п. (до 6,8%) и 0,5 п. п. (до 2,2%) в 2024 г.
Прогнозы по инфляции в странах с развитой экономикой остались на прежнем уровне – 2,6% в 2024 г. и 2% в 2025 г. Прогноз по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам ухудшен на 0,2 п. п. – 8,1% и 6,2% соответственно.
11 апреля Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста ВВП России на 2024 г. до 2,2%. В январе ожидалось, что в текущем году рост ВВП РФ составит 1,3%. Кроме того, прогноз роста ВВП на 2025 г. повышен до 1,1% с 0,9%. В прогнозе ВБ отмечалось, что среднесрочные и долгосрочные перспективы экономики России пока неясны.
3 апреля Минэкономразвития РФ сообщило, что рост ВВП России в феврале ускорился и составил 7,7% в годовом сравнении. В январе увеличение ВВП в годовом сравнении составило 4,6%. С исключением сезонного фактора темп роста этого показателя в феврале составил +0,2%. К уровню аналогичного месяца 2022 г. ВВП увеличился на +4,7% (в январе +2%), следует из данных министерства.
В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства сообщил, что в 2023 г. ВВП России увеличился на 3,6%.