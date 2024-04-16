МВФ повысил прогноз по росту российской экономики до 3,2% в 2024 году

ВВП Германии вырастет на 0,2% в 2024 г. (снижение на 0,3 п. п.), в 2025 г. – 1,3%. Прогноз по росту экономики Великобритании снижен на 0,1 п. п. в этом и следующем году – 0,5 и 1,5% соответственно. Экономики Индии и Бразилии повышены на 0,3 п. п. (до 6,8%) и 0,5 п. п. (до 2,2%) в 2024 г.