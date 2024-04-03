Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России в феврале на 7,7%
Рост ВВП России в феврале ускорился и составил 7,7% в годовом сравнении. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.
В январе увеличение ВВП в годовом сравнении составило 4,6%. С исключением сезонного фактора темп роста этого показателя в феврале составил +0,2%. К уровню аналогичного месяца 2022 г. ВВП увеличился на +4,7% (в январе +2%), следует из данных министерства.
Ранее 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с традиционным отчетом о работе кабмина за прошлый год сообщил, что в 2023 г., по предварительной оценке Росстата, ВВП увеличился на 3,6%. Это более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран, отметил председатель правительства.
Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП России в 2024 г. превысит 2%. Точный прогноз министр экономического развития РФ Максим Решетников пообещал представить в апреле. Также в феврале свой прогноз повысил Банк России. По оценке регулятора, в 2024 г. рост ВВП России составит 1-2%.