Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России в феврале на 7,7%

Ранее 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с традиционным отчетом о работе кабмина за прошлый год сообщил, что в 2023 г., по предварительной оценке Росстата, ВВП увеличился на 3,6%. Это более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран, отметил председатель правительства.