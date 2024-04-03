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Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России в феврале на 7,7%

Ведомости

Рост ВВП России в феврале ускорился и составил 7,7% в годовом сравнении. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.

В январе увеличение ВВП в годовом сравнении составило 4,6%. С исключением сезонного фактора темп роста этого показателя в феврале составил +0,2%. К уровню аналогичного месяца 2022 г. ВВП увеличился на +4,7% (в январе +2%), следует из данных министерства.

Ранее 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с традиционным отчетом о работе кабмина за прошлый год сообщил, что в 2023 г., по предварительной оценке Росстата, ВВП увеличился на 3,6%. Это более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран, отметил председатель правительства.

Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП России в 2024 г. превысит 2%. Точный прогноз министр экономического развития РФ Максим Решетников пообещал представить в апреле. Также в феврале свой прогноз повысил Банк России. По оценке регулятора, в 2024 г. рост ВВП России составит 1-2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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