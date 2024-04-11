Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России до 2,2% в 2024 году

3 апреля Минэкономразвития сообщало, что рост ВВП России в феврале ускорился и составил 7,7% в годовом сравнении. В январе увеличение ВВП в годовом сравнении составило 4,6%. С исключением сезонного фактора темп роста этого показателя в феврале составил +0,2%. К уровню аналогичного месяца 2022 г. ВВП увеличился на +4,7% (в январе +2%), следует из данных министерства.