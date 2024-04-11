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Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России до 2,2% в 2024 году

Ведомости

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста ВВП России на 2024 г. до 2,2%. Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе ВБ для развивающихся государств Европы и Центральной Азии.

В январе ожидалось, что в текущем году рост ВВП РФ составит 1,3%. Кроме того, прогноз роста ВВП на 2025 г. повышен до 1,1% с 0,9%.

В прогнозе Всемирного банка отмечается, что среднесрочные и долгосрочные перспективы экономики России пока не ясны.

«Бизнес и потребители сталкиваются с высокой неопределенностью, ограничениями на экспорт широкого круга товаров, недостатком поставок некоторых видов технологического оборудования, а также повышением торговых издержек», – говорится в сообщении.

Согласно ожиданиям Всемирного Банка, в 2024 г. инфляция в России составит 6,9%, а в 2026 г. постепенно опустится к 4%.

5 апреля сообщалось, что согласно второй оценке Росстата, в 2023 г. ВВП России вырос на 3,6%. Вторая оценка ВВП в абсолютном выражении составила 172,15 трлн руб., индекс физического объема ВВП относительно 2022 г. – 103,6%, индекс-дефлятор по отношению к ценам 2022 г. – 107%.

На увеличение ВВП, по данным Росстата, наибольшее влияние оказал рост индексов физического объема добавленной стоимости в ряде отраслей. Так, показатель вырос в сегментах обрабатывающего производства (благодаря росту производства компьютеров, электронных и оптических изделий), готовых металлических изделий, транспортных средств и оборудования, пищевых продуктов, строительства (рост объема строительных работ связан с реализаций крупных инвестиционных проектов), оптовой и розничной торговли, транспортировки и хранения (связано с ростом пассажирооборота), гостиниц и ресторанов (основное влияние оказал возросший спрос на рынке общественного питания).

3 апреля Минэкономразвития сообщало, что рост ВВП России в феврале ускорился и составил 7,7% в годовом сравнении. В январе увеличение ВВП в годовом сравнении составило 4,6%. С исключением сезонного фактора темп роста этого показателя в феврале составил +0,2%. К уровню аналогичного месяца 2022 г. ВВП увеличился на +4,7% (в январе +2%), следует из данных министерства.

Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП России в 2024 г. превысит 2%. Точный прогноз министр экономического развития РФ Максим Решетников пообещал представить в апреле. Также в феврале свой прогноз повысил Банк России. По оценке регулятора, в 2024 г. рост ВВП России составит 1-2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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