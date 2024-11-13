Мосгордума приняла городской бюджет на три года

Проектировки бюджета Москвы на 2025-2027 гг. по отношению к утвержденному трехлетнему периоду за 2024-2026 гг. увеличены по доходной и расходной части бюджета на 18% и на 15,6% соответственно с сокращением уровня дефицита бюджета на 154,94 млрд руб., или на 13,9%. Также в рамках трехлетнего периода предусмотрен ежегодный рост доходной части бюджета Москвы на 19,4%, на 6% и на 6% соответственно по годам и расходной части бюджета города на 16,5%, 3,6% и 2% соответственно с сокращением объема дефицита бюджета на 7,8% и 23,4% в среднесрочной перспективе, отметил председатель городской контрольно-счетной палаты Виктор Двуреченских.