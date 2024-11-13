Мосгордума приняла городской бюджет на три года
Мосгордума в трех чтениях одобрила бюджет Москвы на 2025-2027 гг. Соответствующее решение озвучил на пленарном заседании спикер городского парламента Алексей Шапошников, говорится на сайте МГД.
По доходам общие параметры бюджета Москвы на 2025 г. составят 5,1 трлн руб., тогда как по расходам – 5,6 трлн руб. Около 90% расходов бюджета в следующем году пойдут на реализацию 13 госпрограмм. Больше всего средств запланировано выделить на развитие транспортной системы и социальную поддержку москвичей, добавил Шапошников. Бюджет развития достигнет 2,6 трлн руб.
В 2025 г. более половины расходов бюджета Москвы предлагается направить на расходы социального характера. Более 689 млрд руб. планируется потратить на оказание мер социальной поддержки жителям города. В частности, с 1 января 2025 г. на 5,5% проиндексируют размеры пособий и выплат пенсионерам, семьям с детьми и людям с инвалидностью. На образование в бюджете заложено 649,6 млрд руб., на здравоохранение – 610,7 млрд руб. Также в бюджете предусмотрены средства для поддержки участников спецоперации и членов их семей.
Доходы городского бюджета на три года прогнозируются с приростом на 6% ежегодно. В 2025 г. доходы должны составить 5,1 трлн руб., в 2026 г. – 5,4 трлн руб., в 2027 г. – 5,8 трлн руб. Прогнозировать стабильное поступление доходов в предстоящие три года позволяет глубокая отраслевая диверсификация доходной базы бюджета города и высокий вклад предпринимательства – малого и среднего, отметила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.
По ее словам, доля малого и среднего предпринимательства в структуре доходов с 2011 г. увеличилась в 2,5 раза и достигла четверти в общем объеме доходов бюджета. Зяббарова уточнила, что доходы прогнозируются «с осторожностью» из-за «геополитической неопределенности». Также в городском парламенте спрогнозировали и расходы Москвы. На 2025 г. в объеме 5,6 трлн руб., на 2026 г. – 5,8 трлн руб., на 2027 г. – 5,9 трлн руб.
Проектировки бюджета Москвы на 2025-2027 гг. по отношению к утвержденному трехлетнему периоду за 2024-2026 гг. увеличены по доходной и расходной части бюджета на 18% и на 15,6% соответственно с сокращением уровня дефицита бюджета на 154,94 млрд руб., или на 13,9%. Также в рамках трехлетнего периода предусмотрен ежегодный рост доходной части бюджета Москвы на 19,4%, на 6% и на 6% соответственно по годам и расходной части бюджета города на 16,5%, 3,6% и 2% соответственно с сокращением объема дефицита бюджета на 7,8% и 23,4% в среднесрочной перспективе, отметил председатель городской контрольно-счетной палаты Виктор Двуреченских.
22 ноября 2023 г. Мосгордума приняла закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг. Согласно документу, доходы бюджета столицы в 2024 г. составят 4,3 трлн руб., в 2025 г. – почти 4,6 трлн руб., в 2026 г. – около 4,9 трлн руб. Расходы в 2024 г. составят почти 4,8 трлн руб., в 2025 г. – около 5 трлн руб., в 2026 г. – более 5,1 трлн руб.