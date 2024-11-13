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Росстат: рост ИФО ВВП России в III квартале предварительно составил 3,1%

Ведомости

Индекс физического объема валового внутреннего продукта (ИФО ВВП) России в III квартале 2024 г. предварительно составил 103,1% относительно аналогичного периода 2023 г., следует из данных Росстата.

На рост индекса влияют обрабатывающие производства (+6,0%), розничный товарооборот (+6,0%), пассажирооборот (+3,8%), оптовый товарооборот и обеспечение электрической энергией (+3,2%), газом и паром, а также кондиционирование воздуха (+2,0%).

Ведомство отмечает, что данные указаны без учета статистической информации по Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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