Росстат: рост ИФО ВВП России в III квартале предварительно составил 3,1%
Индекс физического объема валового внутреннего продукта (ИФО ВВП) России в III квартале 2024 г. предварительно составил 103,1% относительно аналогичного периода 2023 г., следует из данных Росстата.
На рост индекса влияют обрабатывающие производства (+6,0%), розничный товарооборот (+6,0%), пассажирооборот (+3,8%), оптовый товарооборот и обеспечение электрической энергией (+3,2%), газом и паром, а также кондиционирование воздуха (+2,0%).
Ведомство отмечает, что данные указаны без учета статистической информации по Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областям.