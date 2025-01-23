Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 45%

26 декабря 2024 г. Центробанк Турции впервые за почти два года снизил учетную ставку до 47,5%. В марте турецкий регулятор решил повысить ключевую ставку с 45 до 50%. Указывалось, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивое снижение темпов базовой месячной инфляции. Далее учетная ставка сохранялась на уровне 50% годовых.