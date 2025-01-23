Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 45%
Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции принял решение снизить учетную ставку на 250 б. п. до 45%. Об этом сообщил регулятор на своем сайте.
Комитет продолжит принимать решения по изменению ключевой ставки таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для снижения базовой инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.
26 декабря 2024 г. Центробанк Турции впервые за почти два года снизил учетную ставку до 47,5%. В марте турецкий регулятор решил повысить ключевую ставку с 45 до 50%. Указывалось, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивое снижение темпов базовой месячной инфляции. Далее учетная ставка сохранялась на уровне 50% годовых.
По информации министерства казначейства и финансов Турции, по итогам 2023 г. внешний долг страны достиг рекордных $500 млрд, или порядка 44,7% от ВВП.