Инвестор связал решение ФРС сохранить ставку с приходом Трампа в Белый дом

«Последние прогнозы ФРС предполагают лишь два снижения ставки на 0,25% в 2025 г., что является более осторожным подходом по сравнению с предыдущими ожиданиями. Это связано с инфляционными рисками и потенциальными изменениями в экономической политике при администрации Трампа, включая тарифы и налоговые послабления», – объяснил он. – Однако сроки и масштаб снижения ставок будут зависеть от динамики инфляции и экономической ситуации».