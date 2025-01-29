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Инвестор связал решение ФРС сохранить ставку с приходом Трампа в Белый дом

Ведомости

Решение Федеральной резервной системы США (ФРС) не менять базовую ключевую ставку отражает осторожность в условиях неопределенности, вызванной экономической политикой администрации президента Дональда Трампа, в частности, предложенные налоговые послабления и пошлины на импорт. Об этом рассказал «Ведомостям» глава американской инвестиционной компании Sovereign Wealth Management Гэри Королев.

29 января ФРС приняла решение не менять базовую ключевую ставку, сохранив ее на уровне 4,25-4,5% годовых.

«Еще одной причиной, по которой ФРС решила оставить процентные ставки без изменений, является неопределенность в отношении экономической политики администрации президента Дональда Трампа, включая предложенные тарифы и налоговые послабления», сказал Королев. – «Поскольку эти меры могут существенно повлиять на инфляцию и экономический рост, ФРС занимает выжидательную позицию, ожидая большей ясности, прежде чем принимать дальнейшие решения».

По мнению Королева, решение ФРС сохранить процентные ставки на прежнем уровне способствует стабилизации мировой экономики, поддерживая устойчивость доллара США, снижая рыночную волатильность и предотвращая дополнительную финансовую нагрузку на развивающиеся рынки с долларовым долгом. «Этот шаг соответствует ожиданиям рынка и может повлиять на денежно-кредитную политику других центральных банков, таких как Европейский центральный банк и Банк Японии», – заметил он.

ФРС подчеркнула в своем заявлении в среду, что последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, безработица в последние месяцы стабилизировалась на низком уровне. Регулятор при этом добавил, что инфляция остается несколько повышенной.

Королев считает, что в ближайшее время ФРС сохранит ставки без изменений, а возможные снижения могут начаться позже в этом году, возможно, в мае.

«Последние прогнозы ФРС предполагают лишь два снижения ставки на 0,25% в 2025 г., что является более осторожным подходом по сравнению с предыдущими ожиданиями. Это связано с инфляционными рисками и потенциальными изменениями в экономической политике при администрации Трампа, включая тарифы и налоговые послабления», – объяснил он. – Однако сроки и масштаб снижения ставок будут зависеть от динамики инфляции и экономической ситуации».

Годовой уровень инфляции в США составил 2,9% за 2024 г., в 2023 г. показатель увеличился на 2,7%, согласно данным министерства труда США. Следующее обновление данных по инфляции запланировано на 12 февраля.

В декабре прошлого года ФРС понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. до 4,25-4,5%. Прежний диапазон ставки составлял 4,5-4,75%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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