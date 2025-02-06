ЦБ впервые с октября опустил официальный курс доллара ниже 97 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 7 февраля на уровне 96,9104 руб., что на 1 руб. и 15 коп. ниже предыдущего показателя. Это минимальное значение с октября 2024 г. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро составит 100,6751 руб., снизившись на 2 руб. 25 коп. Ниже 101 руб. европейская валюта впервые опустилась с сентября 2024 г. А курс юаня понизили на 19 коп. – до 13,0503 руб.
6 февраля экономисты дали прогнозы по курсу доллара. По мнению экспертов, в 2025 г. курс доллара будет колебаться в пределах от 99,3 до 139,7 руб. в зависимости от динамики цен на нефть.