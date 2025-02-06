Экономисты cпрогнозировали курс доллара в зависимости от цен на нефть

Экономисты cпрогнозировали курс доллара в зависимости от цен на нефтьВ базовом сценарии цена нефти российской марки Urals составит $65/барр., а рубль ослабнет до 106,5 руб./$
Курс доллара в 2025 г. будет находиться в диапазоне от 99,3 до 139,7 руб./$ в зависимости от нефтяных котировок, прогнозируют аналитики «Ренессанс-капитала». Базовый сценарий предполагает цену на нефть российской марки Urals на уровне $65/барр. – в этом случае курс составит 106,5 руб./$. В наиболее пессимистичном сценарии цена нефти упадет до $30/барр., что приведет к росту курса почти до 140 руб./$. При наиболее благоприятном варианте котировки нефти составят $80/барр., а курс – около 99 руб./$.
Для российской экономики «комфортный» уровень цены на нефть – $60/барр., он заложен Минфином как цена отсечения в механизме бюджетного правила, пояснил главный экономист «Ренессанс-капитала» Олег Кузьмин. В этом случае курс доллара составит 109,8 руб./$. Курс ЦБ на 6 февраля – 98,05 руб./$. Средний уровень цен нефти сорта Urals в январе 2025 г. составлял $67,66/барр., согласно данным агентства Argus Rus, которые приводит Минэкономразвития. По сравнению с прошлым годом котировки выросли на 5,49% ($64,14/барр.), а к прошлому месяцу – увеличились на 6,65% ($63,44/барр.).