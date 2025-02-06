Экономисты cпрогнозировали курс доллара в зависимости от цен на нефть

Курс доллара в 2025 г. будет находиться в диапазоне от 99,3 до 139,7 руб./$ в зависимости от нефтяных котировок, прогнозируют аналитики «Ренессанс-капитала». Базовый сценарий предполагает цену на нефть российской марки Urals на уровне $65/барр. – в этом случае курс составит 106,5 руб./$. В наиболее пессимистичном сценарии цена нефти упадет до $30/барр., что приведет к росту курса почти до 140 руб./$. При наиболее благоприятном варианте котировки нефти составят $80/барр., а курс – около 99 руб./$.