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Экономисты cпрогнозировали курс доллара в зависимости от цен на нефть

В базовом сценарии цена нефти российской марки Urals составит $65/барр., а рубль ослабнет до 106,5 руб./$
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Курс доллара в 2025 г. будет находиться в диапазоне от 99,3 до 139,7 руб./$ в зависимости от нефтяных котировок, прогнозируют аналитики «Ренессанс-капитала». Базовый сценарий предполагает цену на нефть российской марки Urals на уровне $65/барр. – в этом случае курс составит 106,5 руб./$. В наиболее пессимистичном сценарии цена нефти упадет до $30/барр., что приведет к росту курса почти до 140 руб./$. При наиболее благоприятном варианте котировки нефти составят $80/барр., а курс – около 99 руб./$.

Для российской экономики «комфортный» уровень цены на нефть – $60/барр., он заложен Минфином как цена отсечения в механизме бюджетного правила, пояснил главный экономист «Ренессанс-капитала» Олег Кузьмин. В этом случае курс доллара составит 109,8 руб./$. Курс ЦБ на 6 февраля – 98,05 руб./$. Средний уровень цен нефти сорта Urals в январе 2025 г. составлял $67,66/барр., согласно данным агентства Argus Rus, которые приводит Минэкономразвития. По сравнению с прошлым годом котировки выросли на 5,49% ($64,14/барр.), а к прошлому месяцу – увеличились на 6,65% ($63,44/барр.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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