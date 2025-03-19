ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25–4,5% во второй раз подряд

Прогнозы по инфляции и экономическому росту были пересмотрены в худшую сторону. Ожидается, что к концу 2025 г. инфляция составит 2,7% вместо 2,5%, как прогнозировалось ранее, а в 2026 г. – 2,2% вместо 2,1%. Прогноз по росту ВВП в 2025 г. был снижен с 2,1% до 1,7%, а в 2026 г. – с 2% до 1,8%. Ожидаемая ставка к концу 2025 г. осталась на уровне 3,9%. По данным инструмента FedWatch, 19 марта рынок оценивал вероятность сохранения ставки на уровне 4,25–4,5% в 99%. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивалась в 1%.