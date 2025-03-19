ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25–4,5% во второй раз подряд
Федеральная резервная система США (ФРС, американский регулятор) сохранила учетную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых по итогам двухдневного заседания 18-19 марта, говорится в сообщении регулятора. Это решение совпадает с позицией ФРС на предыдущем заседании в январе.
ФРС сообщила, что экономическая активность в США продолжает расти, уровень безработицы остается низким, а условия на рынке труда стабильны. Но инфляция остается на относительно высоком уровне. Регулятор также отмечает возросшую неопределенность в экономических прогнозах. В связи с этим было решено замедлить процесс продажи облигаций и ипотечных ценных бумаг на балансе.
Прогнозы по инфляции и экономическому росту были пересмотрены в худшую сторону. Ожидается, что к концу 2025 г. инфляция составит 2,7% вместо 2,5%, как прогнозировалось ранее, а в 2026 г. – 2,2% вместо 2,1%. Прогноз по росту ВВП в 2025 г. был снижен с 2,1% до 1,7%, а в 2026 г. – с 2% до 1,8%. Ожидаемая ставка к концу 2025 г. осталась на уровне 3,9%. По данным инструмента FedWatch, 19 марта рынок оценивал вероятность сохранения ставки на уровне 4,25–4,5% в 99%. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивалась в 1%.
Следующее заседание ФРС по ставке запланировано на 6-7 мая. Экономисты, опрошенные Bloomberg в марте, прогнозируют, что ФРС не будет снижать ставки в первой половине 2025 г., а затем может снизить их дважды, начиная с сентября. Аналитики ожидают, что политика президента США Дональда Трампа, особенно введение импортных пошлин, может вызвать дополнительное ценовое давление, что приведет к росту инфляционных ожиданий. В феврале инфляционные ожидания в США достигли максимума за 30 лет, а потребительская уверенность снизилась до минимального уровня с августа 2021 г. Это сказывается на расходах американцев.
После снижения ставок на 100 базисных пунктов с сентября по декабрь, ФРС взяла паузу для оценки воздействия этих решений на инфляцию и возможные последствия политики Трампа. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что регулятор не спешит и будет ждать большего понимания ситуации. Риски рецессии увеличиваются, и по прогнозам аналитиков, вероятность ее наступления в США в 2025 г. составляет около 40%.