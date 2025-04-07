ЦБ обещает быть осторожным в ДКП, чтобы период высокой инфляции не затянулся

21 марта Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части, говорилось в релизе по итогам решения совета директоров. Рост внутреннего спроса все еще опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. При этом рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения – высокой. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в 2025 г. – 7–8%. Достижения цели в 4% ЦБ ждет в 2026 г.