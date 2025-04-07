ЦБ обещает быть осторожным в ДКП, чтобы период высокой инфляции не затянулся
Банк России будет осторожно проводить денежно-кредитную политику (ДКП), чтобы не допустить роста инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.
По ее словам, снижение ключевой ставки станет возможным «после уверенного устойчивого замедления инфляции».
«Мы сейчас будем проявлять осторожность, чтобы период высокой инфляции не затянулся. Рост кредитов замедлился, но не прекратился. Экономика развивается, темпы роста будут более умеренными, но они не будут сопровождаться таким быстрым ростом цен, как в прошлом году», – сказала председатель ЦБ.
21 марта Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части, говорилось в релизе по итогам решения совета директоров. Рост внутреннего спроса все еще опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. При этом рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения – высокой. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в 2025 г. – 7–8%. Достижения цели в 4% ЦБ ждет в 2026 г.