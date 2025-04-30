ВВП США по итогам I квартала сократился впервые с 2022 года
Рост импорта, торговая политика президента США Дональда Трампа и снижение расходов потребителей оказали негативное воздействие на динамику ВВП в I квартале 2025 г., из-за чего показатель сократился на 0,3% в годовом выражении. Снижение ВВП США произошло впервые с 2022 г., сообщает Bloomberg.
В предыдущие два года, пишет агентство, ссылаясь на оценку правительства, показатель рос в среднем на 3%. Две трети ВВП составляют потребительские расходы. Эта сумма выросла на 1,8%, что стало наименьшим увеличением с середины 2023 г.
«Последние данные по ВВП показали, что импорт вырос на 41,3% в годовом исчислении – самый большой рост почти за пять лет», – говорится в материале. По словам экономистов, на которых ссылается агентство, во II квартале страну ожидает увеличение торгового дефицита.