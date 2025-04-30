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ВВП США по итогам I квартала сократился впервые с 2022 года

Ведомости

Рост импорта, торговая политика президента США Дональда Трампа и снижение расходов потребителей оказали негативное воздействие на динамику ВВП в I квартале 2025 г., из-за чего показатель сократился на 0,3% в годовом выражении. Снижение ВВП США произошло впервые с 2022 г., сообщает Bloomberg.

В предыдущие два года, пишет агентство, ссылаясь на оценку правительства, показатель рос в среднем на 3%. Две трети ВВП составляют потребительские расходы. Эта сумма выросла на 1,8%, что стало наименьшим увеличением с середины 2023 г.

«Последние данные по ВВП показали, что импорт вырос на 41,3% в годовом исчислении – самый большой рост почти за пять лет», – говорится в материале. По словам экономистов, на которых ссылается агентство, во II квартале страну ожидает увеличение торгового дефицита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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