NYT: США отменили беспошлинный ввоз китайских товаров стоимостью до $800
Администрация президента США Дональда Трампа отменила правило беспошлинного ввоза товаров китайского производства стоимостью до $800. Об этом сообщает The New York Times.
До этого в США действовало так называемое правило de minimis, которое позволяло физическим лицам и малому бизнесу ввозить товары с таможенной стоимостью до $800 без уплаты пошлин при условии их прямого заказа. Однако компании активно использовали эту лазейку для импорта дешевых товаров из Китая, избегая введенных ранее тарифов.
«Администрация Трампа в пятницу официально устранила лазейку», – говорится в публикации.
Изменения затронут товары из материкового Китая и Гонконга, а также продукцию, поставляемую через третьи страны. Для товаров из других государств, кроме КНР, правило de minimis пока остается в силе.
Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее увеличился до 145%. Впоследствии американский лидер временно приостановил действие «зеркальных пошлин» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением и не получил послаблений.