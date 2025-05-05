Рост ВВП России в I квартале 2025 года превысил 2%
Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в I квартале 2025 г. с учетом исключения календарного фактора превысили 2% в годовом выражении. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова. Ее слова передает ТАСС.
Из-за того что в I квартале текущего года экономика функционировала на один день меньше (90 против 91 дня в I квартале 2024 г.), скорректированные данные дают более точную картину.
В конце апреля Минэкономразвития оценило рост ВВП без учета корректировки на уровне 1,7% за квартал. В разрезе месяцев: в январе экономика прибавила 3% в годовом выражении, в феврале – 0,7% (в связи с эффектом високосного дня в прошлом году), в марте – 1,4%.
Ранее министерство обновило прогноз социально-экономического развития, в котором сохранило ожидания по росту ВВП России в этом году на уровне 2,5%. Будет происходить некоторое охлаждение экономики – замедление темпов роста по сравнению с прошлым годом, когда ВВП вырос на 4,3%, отмечали в министерстве. Прогноз по росту ВВП на следующий год понижен на 0,2 процентных пункта по сравнению с сентябрьской версией прогноза до 2,4%, так как эффект жесткой денежно-кредитной политики перенесется на следующий год.