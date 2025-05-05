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Рост ВВП России в I квартале 2025 года превысил 2%

Ведомости

Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в I квартале 2025 г. с учетом исключения календарного фактора превысили 2% в годовом выражении. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова. Ее слова передает ТАСС.

Из-за того что в I квартале текущего года экономика функционировала на один день меньше (90 против 91 дня в I квартале 2024 г.), скорректированные данные дают более точную картину.

В конце апреля Минэкономразвития оценило рост ВВП без учета корректировки на уровне 1,7% за квартал. В разрезе месяцев: в январе экономика прибавила 3% в годовом выражении, в феврале – 0,7% (в связи с эффектом високосного дня в прошлом году), в марте – 1,4%.

Ранее министерство обновило прогноз социально-экономического развития, в котором сохранило ожидания по росту ВВП России в этом году на уровне 2,5%. Будет происходить некоторое охлаждение экономики – замедление темпов роста по сравнению с прошлым годом, когда ВВП вырос на 4,3%, отмечали в министерстве. Прогноз по росту ВВП на следующий год понижен на 0,2 процентных пункта по сравнению с сентябрьской версией прогноза до 2,4%, так как эффект жесткой денежно-кредитной политики перенесется на следующий год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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